En la categoría de alfajores regionales, se destacan los de la Patagonia por sus rellenos generosos, sabores frutales y coberturas de todo tipo de chocolates. De cerca le siguen los clásicos marplatenses que se imponen por historia y costumbre. La receta, en simples pasos.

La receta tradicional de estas exquisiteces es muy fácil, con ingredientes accesibles y está lista en pocos minutos, ideal para cocinar a la tarde, cuando el apetito por algo dulce ataca.

Prepará estos alfajores en una de sus versiones más populares inspirada en el clásico marplatense que es una de las marcas registradas del país.

Receta de alfajores marplatenses

Ingredientes

80 gr. de manteca

40 gr. de azúcar

1 huevo

80 gr. de harina leudante

50 gr. de maicena

20 gr. de cacao amargo

Esencia de vainilla

Dulce de leche repostero c/n

Cobertura:

100 gr. de chocolate para derretir

40 gr. de manteca

Cómo preparar la receta

Batir la manteca en pomada junto al azúcar y la esencia de vainilla hasta formar una masa uniforme. Añadir el huevo y por último, los ingredientes secos. Mezclar bien (la masa debe quedar pegajosa y blanda). Envolver la masa con papel manteca o film y llevar a la heladera por dos horas. Luego, retirar y estirar bien sobre el papel. Cortar tapas circulares del tamaño a elección. Llevar las tapas al freezer por 30 minutos. Retirar y quitar el papel. Colocarlas en una fuente enmantecada y llevar a horno precalentado durante 10 minutos a 180 grados. Retirar y rellenar con dulce de leche. Para la cobertura: derretir el chocolate en baño María junto a la manteca. Bañar los alfajores y dejarlos en la heladera por 1 hora.

