Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arroz con leche es una esas recetas tradicionales que las abuelas transmitieron por generaciones familiares para disfrutar de un postre rico, económico y sin agregados artificiales que conquista a chicos y adultos.

Cremoso, dulce, con canela y/o vainilla, este postre clásico lleva ingredientes muy accesibles, lo que lo convierte en un aliado fundamental para ahorrar en el presupuesto semanal.

Además, se suele servir fresco, lo que lo convierte en un aliado para el verano.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de arroz con leche

Ingredientes

1,5 litro leche

200 grs arroz

200 grs azúcar

1 cáscara de limón

2 ramas canela

Miel (opcional)

Cómo preparar arroz con leche

Colocar la leche en una olla a fuego moderado. Incorporar el limón, la canela molida y la miel. Una vez que esté caliente la leche, añadir el arroz previamente enjuagado con agua. Cuando el arroz esté blandito, apagar el fuego y dejar enfriar. Servir en vasos o compoteras y decorar con las ramas de canela.

Leé más notas de La cocinera austral