A la hora de preparar la receta de las empanadas de cordero, la masa y el repulgue son clave, pero la calidad y el manejo de la carne es fundamental para lograr ese relleno jugoso e irresistible.

La elección del corte de carne es el primer factor determinante de la jugosidad. Para las empanadas de cordero, se recomienda utilizar cortes con un buen equilibrio de carne magra y grasa intramuscular, como la paleta o la pierna deshuesada y desgrasada parcialmente. La grasa es esencial, ya que se derrite durante la cocción, humectando las fibras musculares y aportando sabor, pero debe estar controlada para evitar un resultado excesivamente aceitoso.

Un segundo truco, se centra en el proceso de cocción inicial del relleno. Lo ideal es no cocinar la carne por completo antes de armar las empanadas. La técnica preferida por muchos expertos implica un salteado rápido. Se pica la carne en cubos pequeños, de aproximadamente medio centímetro, y se cocina solo hasta que cambie de color en la superficie. El resto de la cocción se completará en el horno o fritura.

El reposo del relleno es un paso crucial y a menudo subestimado. Después de integrar la carne con los condimentos y los demás ingredientes (cebolla, verdeo), debe enfriarse completamente en la heladera, preferiblemente durante al menos cuatro horas. Este reposo permite que los jugos se reabsorban y que la grasa se solidifique, manteniendo la forma del relleno y minimizando la pérdida de líquido al momento del armado.

Receta de empanadas de cordero

Ingredientes

500 gramos carne de cordero

1/4 morrón rojo

1 cebolla grande

1 diente ajo picado

125 grs. panceta ahumada

Sal y pimiento

Una pizca de comino,

Tomillo a gusto

Una pizca de pimentón ahumado

1 vaso de vino blanco

2 huevos duros

12 tapas de empanadas

Cómo preparar empanadas de cordero

Cortar la carne en pequeños cubos. Picar la cebolla, el morrón y la panceta. Saltear a fuego medio, primero la panceta, luego la cebolla, el morrón y por último, la carne. Incorporar el ajo picado. Añadir los condimentos y un vaso de vino blanco. Cocinar hasta que se reduzca el líquido. Reservar. Cortar los huevos duros en seis partes e incorporar al salteado. Armar las empanadas con el relleno y hacer el repulgue. Hornear 10 minutos en horno fuerte hasta dorar.

