Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La preparación de un bizcochuelo casero suave y esponjoso requiere la aplicación de algunos tips infalibles que optimizan la incorporación y retención de aire en la mezcla de la torta. La receta tradicional, en simples pasos.

Uno de los factores determinantes es la temperatura de los ingredientes. Se recomienda que los huevos se utilicen a temperatura ambiente, ya que esto facilita su emulsión y permite que alcancen un mayor volumen al ser batidos.

El proceso de batido de los huevos con el azúcar constituye el paso fundamental. Es preciso batir estos componentes hasta alcanzar el punto letra o punto cinta. Este estado se define cuando la mezcla ha triplicado su volumen inicial, presenta un color amarillo pálido y, al levantar el batidor, el hilo de masa que cae se mantiene en la superficie por unos segundos antes de integrarse.

El punto letra indica que se ha incorporado una cantidad óptima de aire, el cual será responsable de la levedad de la estructura final. La falta de este aire resultará en un bizcochuelo denso.

Tras el tamizado, los secos se deben integrar a la mezcla de huevos y azúcar utilizando movimientos envolventes y suaves, empleando una espátula o varilla. Es crucial no batir la mezcla, sino plegarla, para evitar que el aire incorporado durante la emulsión inicial se pierda.

La elección del molde y su preparación también influyen. Se aconseja utilizar un molde sin engrasado en los laterales, cubriendo únicamente la base con papel de hornear. Esto permite que la masa se adhiera a los costados durante el horneado y ascienda de manera uniforme, evitando que colapse al enfriarse.

La temperatura del horno debe ser moderada y constante, generalmente entre 170°C y 180°C. Es esencial evitar abrir la puerta del horno durante los primeros 20 a 25 minutos de cocción, ya que la entrada de aire frío puede provocar el descenso abrupto del volumen de la masa.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de bizcochuelo casero

Ingredientes

½ taza de aceite

3/4 taza de azúcar

6 huevos

c/n de harina leudante

25 grs. de manteca

Cómo preparar un bizcochuelo

Colocar en un bol los huevos, el aceite y el azúcar. Mezclar bien. Incorporar la manteca e integrar. Ir agregando harina de a poco hasta formar una masa a punto letra. Volcar la preparación en un molde para horno y cocinar a 200° durante 25/30 minutos. Para asegurarse de que esté lista, pinchar el centro con un cuchillo hasta que salga seco.

Leé más notas de La cocinera austral