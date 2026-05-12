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La receta de bizcochuelo con harina leudante agiliza la preparación y ayuda a ahorrar tiempo en la cocina. Se trata de una variante fácil y económica que permite disfrutar de una torta recién horneada en pocos minutos.

El bizcochuelo esponjoso y alto es uno de los favoritos para compartir a la hora de la merienda. Con pocos ingredientes se puede lograr una preparación rendidora.

Sin embargo, es conveniente no abrir la puerta del horno durante la cocción para garantizar que la preparación quede bien alta y bien cocinada por dentro.

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Receta de bizcochuelo

Ingredientes

  • 2 huevos
  • C/n de esencia de vainilla o 2 frutas cítricas para dar sabor
  • 1 taza azúcar
  • 200 cc leche
  • 2 tazas harina leudante

Cómo preparar un bizcochuelo

  1. Batir los huevos hasta formar una espuma.
  2. Agregar la vainilla y mezclar.
  3. Añadir el azúcar y la leche. Batir e ir incorporando lentamente harina.
  4. Batir dos minutos más y volcar sobre un molde enmantecado y enharinado.
  5. Llevar a horno a 160° durante 30/40 minutos.

EN ESTA NOTA Bizcochuelo Receta

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