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Las bolas de fraile tienen un lugar asegurado entre las facturas tradicionales argentinas. Se mantienen vigentes en las panaderías desde hace más de un siglo y le compiten a las propuestas más modernas. La receta clásica, en esta nota.

Junto a los cañoncitos y las tortitas negras, las bolas de fraile deben su origen a los panaderos organizados de fines del siglo pasado cuyo reclamo por mejores condiciones laborales se manifestó de forma creativa utilizando nombres para sus facturas que para ironizar sobre los curas, los policías y las monjas, entre otros.

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Receta bolas de fraile

Ingredientes

320 gr. de harina

50 gr. de azúcar

1 huevo

50 gr. de manteca

120 ml. de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

relleno a gusto

Cómo preparar la receta

Calentar la leche, el azúcar y la manteca hasta disolver todo. Reservar. En un bol grande incorporar la harina, el polvo de hornear, la sal y el huevo. Batir con cuchara de madera y añadir la mezcla del paso anterior hasta formar una masa homogénea. Formar una bola y tapar con un paño húmedo durante 1 hora. Luego, sobre una superficie limpia, espolvorear con harina y amasar un poco para sacar el aire. Extender la masa y con la ayuda de un molde circular (puede ser una taza) cortar las piezas. Precalentar el horno a180º durante 10 minutos. Colocar los discos en una fuente con papel de horno, pintarlos con el huevo batido y cocinar por 45 minutos para que crezcan. Retirar y dejar enfriar.

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