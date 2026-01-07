Your browser doesn’t support HTML5 audio

El chipa o chipá es uno de los favoritos para satisfacer el hambre que surge a la hora del desayuno o la merienda. La receta original lleva pocos ingredientes, aunque admite pequeñas variantes para añadir más tipos de quesos, a gusto del comensal.

Se trata del tentempié paraguayo por excelencia, aunque su origen es motivo de debate entre varios países. Lo cierto, es que estas bolitas a base de mandioca conquistaron a los argentinos y se convirtieron en los mejores aliados del mate.

La mejor parte es que la receta es muy fácil y rápida de preparar. Ideal para degustar chipas en pocos minutos y recién salidos del horno.

chipa-receta-2-728x673

Chipa receta

Ingredientes

  • ½ kg. de almidón de mandioca (se consigue en supermercados y/o dietéticas)
  • 100 grs. de manteca
  • 2 huevos grandes
  • 120 grs. de queso cremoso
  • 100 grs. de queso duro
  • 1 cda de polvo para hornear
  • Sal a gusto

Cómo preparar chipa casero

  1. Tamizar el almidón de mandioca con el polvo para hornear.
  2. Añadir la manteca fría en trozos y los quesos (el duro debe estar rallado).
  3. En otro recipiente batir los huevos y la sal. Agregar a la preparación.
  4. Amasar bien y llevar a la heladera dos o tres horas.
  5. Retirar y armar los chipás en forma de bolitas con un pequeño corte en el centro.
  6. Colocar en una fuente enmantecada y llevar al horno precalentado a fuego moderado por 20 minutos o hasta que doren.

EN ESTA NOTA Receta

