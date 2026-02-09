Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La opción más rica y demandada para la merienda son las galletitas dulces, y aunque las versiones industrializada o “de paquete” contienen agregados que las hacen poco saludables, la alternativa de cookies caseras se vuelve ideal para comer rico y sano.

La receta clásica con o sin chips de chocolate es irresistible e infalible, cualquiera puede prepararla sin procesos complejos ni ingredientes caros.

Preparar galletas dulces en casa es muy sencillo, de hecho es una excelente opción para cocinar junto a los más chicos.

La mejor parte es que las cookies se hacen muy rápido en el horno. Comerlas cuando todavía están calientes ¡es una delicia!

Receta de cookies

Ingredientes

225 grs de manteca a temperatura ambiente

300 grs de azúcar

2 huevos

1 cdta de esencia de vainilla

350 grs de harina

1 cdta de bicarbonato de sodio

1/2 cdta de sal

200 gramos de chps de chocolate

Cómo preparar cookies

Precalentar el horno a 180 °C y forrar una bandeja para hornear con papel apto o una lámina antiadherente. En un bol batir la manteca, el azúcar blanco hasta obtener una mezcla suave y esponjosa. Se puede utilizar una batidora eléctrica o hacerlo a mano con una espátula. Agregar los huevos uno a uno, asegurándote de mezclar bien después de cada incorporación. Luego, añadir la esencia de vainilla y mezclar nuevamente. En otro bol, tamizar la harina, el bicarbonato de sodio y la sal. Agregarlos a la mezcla de manteca y azúcar. Incorporar todo hasta obtener una masa uniforme. Agregar los chips de chocolate. Mezclar bien para distribuirlos de manera uniforme. Tomar porciones de masa del tamaño de una cucharada y colocar en la bandeja para hornear, dejando suficiente espacio entre cada una. Cocinar en horno precalentado, durante 10-12 minutos, o hasta que los bordes estén dorados.

