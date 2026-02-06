Your browser doesn’t support HTML5 audio
El budín de zanahoria es una preparación versatil, adaptable a distintas ocasiones de consumo. Es ideal para compartir durante el desayuno o la merienda, recién horneado y con centro húmedo. La receta, en simples pasos.
La inclusión de frutos secos, como nueces o almendras, añade una dimensión de textura crujiente que contrasta con la suavidad del budín, mientras que el uso de harinas integrales o leudantes permite ajustar el contenido de fibra y aporta una esponjosidad diferente.
El resultado es un producto equilibrado, capaz de sostener acabados como glaseados cítricos o coberturas de queso crema (como el del carrot cake), consolidándose como un estándar de la panadería artesanal contemporánea.
Esta receta rinde aproximadamente para un molde de budín estándar (24-26 cm). El uso de aceite en lugar de manteca permite que el producto final mantenga su humedad incluso después de la refrigeración.
Receta de budín de zanahoria
Ingredientes
-
2 zanahorias.
-
3 huevos
-
3/4 taza de azúcar:
-
3/4 taza aceite vegetal
-
1 1/2 taza de harina leudante
-
1 cdta bicarbonato de sodio
-
Canela molida
-
Nuez moscada
-
ralladua de 1/2 limón
-
Nueces
Paso a paso
- En un recipiente amplio, cascar los tres huevos e incorporar el azúcar. Batir enérgicamente hasta lograr una mezcla espumosa. Verter el aceite en forma de hilo mientras se continúa batiendo para asegurar la emulsión de los ingredientes.
- Agregar la zanahoria rallada fina y la ralladura de limón. Mezclar con movimientos envolventes para distribuir la hortaliza de manera uniforme en la base líquida.
- Tamizar la harina junto con el bicarbonato de sodio, la canela y la nuez moscada. Incorporar estos sólidos a la preparación anterior en dos o tres etapas, mezclando suavemente para evitar la formación de grumos y no sobrebatir la masa. Si se desea agregar nueces, este es el momento de incorporarlas previamente enharinadas.
- Preparar un molde para budín aplicando una fina capa de manteca o aceite y una dispersión uniforme de harina.
- Trasvasar la mezcla al molde y llevar a horno precalentado a temperatura media. Cocinar durante 45 minutos. Se recomienda no abrir el horno antes de los primeros 30 minutos.
- Retirar del horno cuando la superficie presente una coloración dorada y, al insertar un palillo, este emerja libre de humedad. Dejar entibiar antes de desmoldar.
