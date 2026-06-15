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La receta de fideos caseros es una opción rápida para cocinar unas pastas frescas en pocos minutos. Esta técnica es accesible y utiliza ingredientes básicos, lo que facilita su preparación en el hogar.

Los ingredientes para esta receta son los siguientes: harina (se recomienda la tipo 000 o similar), huevos frescos, aceite, y una pequeña cantidad de sal. También se incorpora agua gradualmente durante la fase inicial de mezcla, ajustando la cantidad según la consistencia requerida para el amasado.

Finalmente, la masa debe ser cubierta, preferentemente con papel film o un paño húmedo, y se debe permitir un reposo de al menos 30 minutos a temperatura ambiente. Este paso es crucial para relajar el gluten y facilitar el corte de los fideos.

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Receta de fideos caseros

Ingredientes

  • 500 grs harina 0000
  • 4 o 5 huevos
  • 1 pizca sal
  • 1 chorrito de aceite

Cómo preparar fideos caseros

  1. Mezclar la harina con los huevos, la sal y el aceite.
  2. Dejar la masa media hora en la heladera.
  3. Estirar con una máquina para pastas o con un palo de amasar hasta que quede finita.
  4. Cortar según el espesor deseado.
  5. Colocar en agua hirviendo por 7 minutos, colar y servir con salsa a gusto.

EN ESTA NOTA fideos Receta

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