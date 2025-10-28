Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El bizcochuelo es una de las preparaciones que sirve de base para la gran mayoría de las tortas de la repostería clásica. Su popularidad reside en la simplicidad de la receta tradicional y los pocos ingredientes requeridos.

Esta receta es una de las opciones predilectas para la merienda, debido a su textura esponjosa y el tiempo breve que demanda su cocción. En menos de una hora, la preparación puede estar lista para su consumo.

La altura del bizcochuelo se logra mediante la técnica de aireación de los huevos. Este batido intensivo, a menudo hasta alcanzar el punto letra, es el factor que incorpora el volumen necesario a la masa, eliminando la necesidad de utilizar polvo de hornear.

Si bien el bizcochuelo puede consumirse solo, es común que se utilice como base para postres más elaborados. Entre las opciones para modificar y enriquecer este clásico, se encuentran la adición de rellenos como dulce de leche, cremas de chocolate o frutos secos.

Receta de bizcochuelo

Ingredientes

4 huevos

2 tazas azúcar

1 taza leche

3 tazas harina leudante

esencia de vainilla

ralladura de limón

Cómo preparar un bizcochuelo

Colocar los huevos en un bol. Batir hasta lograr una espuma que doble su tamaño. Luego agregar 2 tazas de azúcar y batir. Agregar la leche y mezclar. Añadir 3 tazas de harina leudante e integrar. Enmantecar y enharinar un molde y llevar a horno moderado 40/50 minutos.

