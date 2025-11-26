Your browser doesn’t support HTML5 audio
El pastel de papas desembarcó en Argentina hace más de un siglo y desde entonces tiene un lugar reservado entre las recetas tradicionales más populares en las familias. Esta preparación a base de puré de papas y carne fue sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y según el lugar en el que se la cocine.
En el Reino Unido, donde surgió, la receta lleva cebolla, morrón y ajo, mientras que la versión local primitiva incorporaba carne, arvejas, apio y zanahorias.
Con el tiempo, cada hogar argentino le añadió o quitó ingredientes para hacerlo propio. Así fue variando entre las pasas de uva, la cebolla de verdeo, el azúcar, las batatas y la calabaza.
En lo que respecta a la carne, la más habitual es la ternera aunque pueden utilizarse otros cortes o cerdo.
Receta de pastel de papas
Ingredientes
- 1/2 kilo de papas
- 500 grs. de carne picada
- 2 cebollas moradas
- 5 fetas de queso
- 100 grs. de parmesano en hebras
- Pimienta negra
- Pimentón
Cómo preparar la receta
- Pelar y cortar las papas en finas rodajas. Condimentar con la pimienta y el pimentón. Hornear hasta que se ablanden.
- Pelar, lavar y cortar las cebollas en juliana. Saltear hasta que dore y luego añadir la carne picada.
- Colocar en una fuente para horno una base de láminas de papas, otra de carne y cebolla, y cubrir con otra capa de puré.
- Por último, agregar las fetas de queso y las láminas de parmesano. Hornear hasta que dore y retirar
