El pastel de papas desembarcó en Argentina hace más de un siglo y desde entonces tiene un lugar reservado entre las recetas tradicionales más populares en las familias. Esta preparación a base de puré de papas y carne fue sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y según el lugar en el que se la cocine.

En el Reino Unido, donde surgió, la receta lleva cebolla, morrón y ajo, mientras que la versión local primitiva incorporaba carne, arvejas, apio y zanahorias.

Con el tiempo, cada hogar argentino le añadió o quitó ingredientes para hacerlo propio. Así fue variando entre las pasas de uva, la cebolla de verdeo, el azúcar, las batatas y la calabaza.

En lo que respecta a la carne, la más habitual es la ternera aunque pueden utilizarse otros cortes o cerdo.

Receta de pastel de papas

Ingredientes

  • 1/2 kilo de papas
  • 500 grs. de carne picada
  • 2 cebollas moradas
  • 5 fetas de queso
  • 100 grs. de parmesano en hebras
  • Pimienta negra
  • Pimentón

Cómo preparar la receta

  1. Pelar y cortar las papas en finas rodajas. Condimentar con la pimienta y el pimentón. Hornear hasta que se ablanden.
  2. Pelar, lavar y cortar las cebollas en juliana. Saltear hasta que dore y luego añadir la carne picada.
  3. Colocar en una fuente para horno una base de láminas de papas, otra de carne y cebolla, y cubrir con otra capa de puré.
  4. Por último, agregar las fetas de queso y las láminas de parmesano. Hornear hasta que dore y retirar

