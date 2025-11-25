Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los protagonistas indiscutidos de la mesa dulce para las Fiestas, el pan dulce, hizo su presentación anticipada este año, invadiendo desde octubre las góndolas de supermercados y las panaderías. Su receta tradicional consta de varios pasos pero es apta principiantes en la cocina. Por eso, conviene animarse a prepararlo en casa.

Tradicionalmente asociado a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, este postre clásico de la pastelería ya es uno de los productos con más ventas, y evidencia un interés creciente antes de lo habitual.

El postre esponjoso y relleno se distingue en la mesa familiar durante las noches del 24 y el 31 de diciembre. Los formatos disponibles abarcan diversas variantes y adaptaciones, con o sin frutas abrillantadas, chips de chocolate y hasta relleno con dulce leche.

Receta de pan dulce

Ingredientes

150 ml. leche

1 cdita esencia de vainilla

2 huevos

130 grs azúcar

100 ml. aceite

500 grs harina común

1/2 cucharadita sal

50 grs levadura fresca

Ralladura de naranja

Cómo preparar la receta

Disolver en un bol la levadura en la leche. Añadir el resto de ingredientes, incorporar y amasar unos minutos hasta lograr una masa blanda. Colocar la masa en una superficie enharinada, formar un bollo y colocar en un bol aceitado. Dejar reposar hasta duplicar el volumen. Quitar las burbujas de aire, sin amasar. (En este paso se añaden los ingredientes extra elegidos). Doblar la masa sobre sí misma y formar un bollo. Colocar en un molde enmantecado o de papel, dejar reposar 20 minutos más. Pintar con leche y cocinar en horno moderado a 180° durante 30 minutos.

