Your browser doesn’t support HTML5 audio
La torta frita es una preparación simple, pero arraigada en la historia gastronómica argentina. Se trata de una simple masa a base de harina, grasa y sal, que se fríe en aceite o grasa hasta dorarse, y puede rellenarse con todo tipo de ingredientes, dulces y salados. La receta clásica, a continuación.
Su consumo se dispara en los días de lluvia o durante las tardes de invierno, acompañadas de mate o cualquier colación.
La mejor parte es que la receta es muy económica y rinde varias unidades, para compartir y hasta freezar.
Para más recetas fáciles, ingresá acá.
Receta de torta frita
Ingredientes
- 500 grs de harina leudante
- 1 cucharadita de sal fina
- 50 grs de grasa de vaca (o manteca)
- 250 cc de agua tibia
- Grasa de vaca o aceite para la fritura
Cómo preparar la receta
- Colocar la harina en forma de corona sobre una superficie limpia o en un recipiente amplio.
- Disolver la sal fina en el agua tibia.
- Derretir los 50 gramos de grasa e incorporarlos en el centro de la harina junto con el agua salada.
- Integrar los elementos desde el centro hacia los bordes hasta conformar una masa homogénea. Amasar durante cinco minutos.
- Envolver la masa en un paño limpio y dejar reposar a temperatura ambiente por 30 minutos.
- Dividir la masa en bollos pequeños y estirarlos con palote hasta obtener discos de medio centímetro de espesor. Realizar un corte central en cada disco.
- Calentar abundante grasa o aceite en una sartén profunda a 180°C. Freír cada unidad de ambos lados hasta que la superficie adquiera un tono dorado uniforme. Retirar y escurrir en papel absorbente
Leé más notas de La cocinera austral
Compartir esta noticia