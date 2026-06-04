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La torta frita es una preparación simple, pero arraigada en la historia gastronómica argentina. Se trata de una simple masa a base de harina, grasa y sal, que se fríe en aceite o grasa hasta dorarse, y puede rellenarse con todo tipo de ingredientes, dulces y salados. La receta clásica, a continuación.

Su consumo se dispara en los días de lluvia o durante las tardes de invierno, acompañadas de mate o cualquier colación.

La mejor parte es que la receta es muy económica y rinde varias unidades, para compartir y hasta freezar.

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Receta de torta frita

Ingredientes

500 grs de harina leudante

1 cucharadita de sal fina

50 grs de grasa de vaca (o manteca)

250 cc de agua tibia

Grasa de vaca o aceite para la fritura

Cómo preparar la receta

Colocar la harina en forma de corona sobre una superficie limpia o en un recipiente amplio. Disolver la sal fina en el agua tibia. Derretir los 50 gramos de grasa e incorporarlos en el centro de la harina junto con el agua salada. Integrar los elementos desde el centro hacia los bordes hasta conformar una masa homogénea. Amasar durante cinco minutos. Envolver la masa en un paño limpio y dejar reposar a temperatura ambiente por 30 minutos. Dividir la masa en bollos pequeños y estirarlos con palote hasta obtener discos de medio centímetro de espesor. Realizar un corte central en cada disco. Calentar abundante grasa o aceite en una sartén profunda a 180°C. Freír cada unidad de ambos lados hasta que la superficie adquiera un tono dorado uniforme. Retirar y escurrir en papel absorbente

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