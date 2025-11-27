Your browser doesn’t support HTML5 audio
La salsa pesto es una de las opciones más destacadas para complementar una variedad de platos caseros, en particular las recetas de pastas. El furor reciente por esta preparación en redes sociales se debe a que uno de sus componentes esenciales alcanzó su pico de temporada, lo que optimiza tanto su calidad como su costo.
La albahaca es el ingrediente distintivo y fundamental para cocinar la salsa pesto. Esta planta de hoja verde se encuentra actualmente en su temporada de mayor frescura, un factor que marca la diferencia en el resultado final de la preparación.
Este ciclo estacional tiene una doble incidencia: por un lado, realza el sabor del pesto, aportando una intensidad aromática característica. Por otro lado, la alta disponibilidad en el mercado implica un bajo costo, lo que la convierte en una opción más económica para acompañar las pastas.
Pesto receta
Ingredientes
- 40 ml. aceite de oliva
- 10 gr. albahaca fresca
- 10 gr. parmesano rallado
- 1/2 diente ajo
- Sal
- Pimienta
Cómo cocinar la receta de pesto
- Picar el ajo y colocar en un bol.
- Añadir sal y pimienta.
- Incorporar las hojas de albahaca lavada y el aceite de oliva. Triturar con procesadora.
- Agregar el parmesano y mezclar bien.
