Las salsas tradicionales son el complemento perfecto para las pastas caseras y/o compradas. Entre los clásicos más fáciles de cocinar, se destacan la salsa blanca y el pesto, dos opciones bien diferentes en sabor y textura, pero con ingredientes económicos.

La salsa pesto es una receta práctica, ya que uno de sus componentes esenciales alcanzó su pico de temporada, lo que optimiza tanto su calidad como su costo. La albahaca es el ingrediente fundamental para cocinar la salsa pesto. Esta planta de hoja verde se encuentra actualmente en su temporada de mayor frescura, un factor que por un lado, realza el sabor del pesto, aportando una intensidad aromática característica. Por otro lado, la alta disponibilidad en el mercado implica un bajo costo, lo que la convierte en una opción más económica para acompañar las pastas.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Pesto receta

Ingredientes

40 ml. aceite de oliva

10 gr. albahaca fresca

10 gr. parmesano rallado

1/2 diente ajo

Sal

Pimienta

Cómo cocinar la receta de pesto

Picar el ajo y colocar en un bol. Añadir sal y pimienta. Incorporar las hojas de albahaca lavada y el aceite de oliva. Triturar con procesadora. Agregar el parmesano y mezclar bien.

La salsa blanca, también conocida como salsa bechamel, es una preparación comodín, que potencia tus comidas. Desde carnes hasta pastas, todo queda más rico con un aporte cremoso y suave.

Esta preparación lleva tres ingredientes principales: manteca, harina y leche. La sal, pimienta y, opcionalmente, nuez moscada, son los condimentos tradicionales que realzan su sabor.

Salsa blanca receta

Ingredientes

50 grs. de manteca

50 grs. de harina 0000

500 ml. de leche

Nuez moscada

Cómo preparar salsa blanca

Fundir la manteca a fuego moderado. Retirar del fuego y añadir la harina poco a poco. Remover hasta obtener una pasta fina. Incorporar la leche poco a poco, hasta alcanzar una mezcla homogénea. Llevar al fuego nuevamente y cocinar la salsa a fuego moderado, sin dejar de remover, hasta que empiece a hervir. Una vez alcanzado el punto justo, bajar el fuego, tapar y remover de vez en cuando durante un mínimo de 15 minutos. Cuando se adhiera al dorso del cucharón de madera, estará lista para servir. Retirar del fuego y añadir la pimienta y la nuez moscada.

