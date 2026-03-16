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La tarta de pollo es una de las comidas más fáciles de cocinar, ideal para hacer rendir cada porción en almuerzos y cenas, especialmente en familias numerosas. A la receta clásica de esta tarta se le pueden añadir algunos ingredientes extra que pueden aportar cremosidad y más sabor para lograr que la preparación no quede seca.
Se trata de una comida nutritiva que además puede servir para la vianda del almuerzo para chicos y adultos. Un verdadero comodín a la hora de cocinar para varios comensales.
La receta a continuación incorpora dos ingredientes clave para lograr un relleno irresistible.
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Tarta de pollo: receta
Ingredientes
- 600 grs pechuga de pollo
- Masa para tarta
- 1 cebolla
- 100 grs queso rallado
- 2 huevos duros
- 2 claras de huevo
- 1 cda de mostaza
- Sal
- Pimienta
Cómo preparar una tarta de pollo
- Pelar, lavar y picar la cebolla. Dorar en sartén.
- Cortar las pechugas en tiras o cubos, salpimentar y cocinar en sartén o hervidas.
- Trocear el pollo y pasar a un bol. Picar el huevo duro y añadir al bol. Incorporar el queso rallado, las claras, la mostaza y las cebollas. Mezclar.
- Extender la masa en una fuente y añadir la mezcla.
- Precalentar el horno unos 10 minutos e incorporar la tarta. Cocinar unos 30 minutos hasta que la masa esté lista y el relleno cremoso.
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