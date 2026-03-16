Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarta de pollo es una de las comidas más fáciles de cocinar, ideal para hacer rendir cada porción en almuerzos y cenas, especialmente en familias numerosas. A la receta clásica de esta tarta se le pueden añadir algunos ingredientes extra que pueden aportar cremosidad y más sabor para lograr que la preparación no quede seca.

Se trata de una comida nutritiva que además puede servir para la vianda del almuerzo para chicos y adultos. Un verdadero comodín a la hora de cocinar para varios comensales.

La receta a continuación incorpora dos ingredientes clave para lograr un relleno irresistible.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Tarta de pollo: receta

Ingredientes

600 grs pechuga de pollo

Masa para tarta

1 cebolla

100 grs queso rallado

2 huevos duros

2 claras de huevo

1 cda de mostaza

Sal

Pimienta

Cómo preparar una tarta de pollo

Pelar, lavar y picar la cebolla. Dorar en sartén. Cortar las pechugas en tiras o cubos, salpimentar y cocinar en sartén o hervidas. Trocear el pollo y pasar a un bol. Picar el huevo duro y añadir al bol. Incorporar el queso rallado, las claras, la mostaza y las cebollas. Mezclar. Extender la masa en una fuente y añadir la mezcla. Precalentar el horno unos 10 minutos e incorporar la tarta. Cocinar unos 30 minutos hasta que la masa esté lista y el relleno cremoso.

Leé más notas de La cocinera austral