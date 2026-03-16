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La tarta de pollo es una de las comidas más fáciles de cocinar, ideal para hacer rendir cada porción en almuerzos y cenas, especialmente en familias numerosas. A la receta clásica de esta tarta se le pueden añadir algunos ingredientes extra que pueden aportar cremosidad y más sabor para lograr que la preparación no quede seca.

Se trata de una comida nutritiva que además puede servir para la vianda del almuerzo para chicos y adultos. Un verdadero comodín a la hora de cocinar para varios comensales.

La receta a continuación incorpora dos ingredientes clave para lograr un relleno irresistible.

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Tarta de pollo: receta

Ingredientes

  • 600 grs pechuga de pollo
  • Masa para tarta
  • 1 cebolla
  • 100 grs queso rallado
  • 2 huevos duros
  • 2 claras de huevo
  • 1 cda de mostaza
  • Sal
  • Pimienta

Cómo preparar una tarta de pollo

  1. Pelar, lavar y picar la cebolla. Dorar en sartén.
  2. Cortar las pechugas en tiras o cubos, salpimentar y cocinar en sartén o hervidas.
  3. Trocear el pollo y pasar a un bol. Picar el huevo duro y añadir al bol. Incorporar el queso rallado, las claras, la mostaza y las cebollas. Mezclar.
  4. Extender la masa en una fuente y añadir la mezcla.
  5. Precalentar el horno unos 10 minutos e incorporar la tarta. Cocinar unos 30 minutos hasta que la masa esté lista y el relleno cremoso.

EN ESTA NOTA Receta tarta

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