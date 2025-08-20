Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

-¿Adónde nos juntamos?

-Afuera de Patio Central.

El imponente edificio de dos pisos que desde hace al menos 40 años se ubica en avenida Kirchner 970 en la ciudad capital de Santa Cruz es punto de referencia. “Patio” o “Patio Central” es uno de los comercios que ha trascendido décadas en Río Gallegos y al que generaciones de niños, jóvenes y adultos han ingresado en busca de alguna prenda deseada.

La ubicación, el edificio y también el resguardo -ante la inclemencia del tiempo- que ofrece su ingreso ha hecho que durante la década de los noventa y los dos mil sea un punto de referencia para el encuentro de pequeños o incluso numerosos grupos de jóvenes.

Los carteles de liquidación pusieron a correr entre los riogalleguenses los comentarios que entre lamentos y conjeturas sentenciaron: “cierra”.

Por estos días, en el exterior hay cintas de seguridad y obreros trabajando lo que podría interpretarse como el desarme del edificio y por qué no, la venta.

El comercio aún está recibiendo a los clientes que aprovechan la liquidación en artículos de marca y de calidad. Percheros y mostradores vacíos exponen un panorama desolador. En el primer piso, el escenario es otro, sólo se exhibe el mobiliario a la venta. Pero las apariencias, engañan.

-¿Cuándo cierra?

-No cierra.

La Opinión Austral pudo confirmar que después de 40 años Patio Central no “baja las persianas”. Atentos a la necesidad de reinventarse, principalmente teniendo en cuenta los cambios que está afrontando la venta de indumentaria en Argentina, los propietarios han decidido que el rubro-al menos por ahora- sea dejado de lado, pero el comercio renovado abrirá dentro de algunos meses, una vez que se concluya con la liquidación y las mejoras que se están realizando.