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Hace poco más de una semana, la santacruceña Jazmín Candela Dose recibió un trasplante de corazón y por estas horas, se encuentra en recuperación.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 22 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La joven de 22 años había sido diagnosticada con miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre. Ante la gravedad del cuadro, debió ser incorporada a la lista de espera de emergencia para el trasplante que finalmente se concretó el 23 de julio.

Luego de varias horas de cirugía, se pudo saber que la intervención fue exitosa. Previamente, su hermana Camila Dose había comunicado en redes sociales que había aparecido un donante compatible y pidió acompañar el momento con fe y oraciones.

A principios de esta semana, la familia expresó su gratitud por el acompañamiento recibido desde distintos puntos del país.

“Tenemos el alma llena de agradecimientos que queremos compartir. Familia, amigos, amigos que son familia, conocidos y desconocidos, todos de una manera u otra nos ayudan, acompañando, rezando a un Dios muy grande, que le da fuerzas, que no le suelta la mano. A nosotros nos da la fe, la esperanza y la fortaleza para poder seguir apoyando a nuestra reina pequeña, gran leona, luchadora siempre. La oración y la fe nos une; todos están cerquita de nosotros, aún en la distancia y desde otras religiones”, manifestaron.

En la oportunidad, la mamá de Jazmín dedicó unas palabras a la familia del donante que hizo posible el trasplante.

“Un sentimiento que nos inunda, que no sabemos cómo expresar dentro de tanta confusión y dolor, es hacia quien le da esta nueva oportunidad de vida con su corazoncito a Jaz. A su familia, que nunca conoceremos, que Dios les diga que estén en paz y les dé consuelo. Ese corazoncito está en una personita transparente, pura, sana de alma y agradecida por siempre”, expresó.

Este viernes, las exalumnas del Instituto María Auxiliadora, quienes mantienen una cadena de oración por la joven dieron a conocer el actual estado de salud.

“Les contamos que Jazmín está un poquito mejor. Su corazón está respondiendo muy lentamente. Sigamos rezando con confianza”, señalaron.

“Les quiero agradecer a todos los que de un modo u otro nos acompañan en esta gesta heroica de nuestra Jazmín”. FAMILIA DOSE

“En este viernes, pidámosle a Jesús que la tenga en su Sagrado Corazón para que en él encuentre fortaleza y sanación”, completaron.

Por último, dieron a conocer el mensaje de la familia Dose: “Hoy les quiero agradecer a todos los que de un modo u otro nos acompañan en esta gesta heroica de nuestra Jazmín. A los que pusieron su brazo (aún a costa de desmayarse) a los que rezan (cada uno a su fe). A los que nos han demostrado desde su afecto su acompañamiento. A los chicos con su vigilia permanente que emociona… A TODOS UDS NUESTRA GRATITUD ETERNA. NUNCA MEJOR QUE DECIR GRACIAS DE CORAZÓN”.