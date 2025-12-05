Veneto Automotores, concesionario oficial de Chevrolet, inició diciembre con siete oportunidades imperdibles para quienes quieran acceder a un 0km.

“Estamos ofreciendo entregarte un vehículo 0km con una cuota aproximada de 350 mil pesos, es una semana de beneficios que va a durar hasta el viernes 12 de diciembre”, indicó Emmanuel, asesor de ventas, a La Opinión Austral.

“Tenemos una liquidación muy especial, tanto en 0km como en usado, y financiaciones a tasa 0%, tanto sea por banco o crédito de fábrica. Tenemos la posibilidad de financiarte hasta el 100% del auto. Solamente vas a pagar cuotas y vas a poder retirar un vehículo con muy poco capital“, completó.

Cómo acceder

Respectó a los pasos a seguir para iniciar el camino hacia el 0km, Emmanuel invitó a acercarse al concesionario, ubicado en avenida San Martín y Provincias Unidas en Río Gallegos, donde el cliente recibirá el asesoramiento con una financiación acorde al bolsillo.

“No necesitás una entrega de capital en este momento, lo único que necesitas es el documento y empezar a abonar recién en el mes de febrero 2026”, indicó.

Sobre los vehículos que están dentro de esta semana de beneficios, aclaró: “Estamos con la posibilidad de que pueda elegir cualquier tipo de vehículo. Hablamos de lo que es Onyx, Tracker, Montana, Spin y S10, todo está ahora para que vos puedas financiarlo, el 60, 70, 80 y hasta el 90% del vehículo lo vamos a poder financiar con bancos o sin bancos. Lo vas a poder comprar por un plan de ahorro o una venta convencional”.

En el inicio del último mes del año, evaluó: “Gracias a Dios, tuvimos un año muy bueno y estamos cerrando espectacularmente con unas promociones. Han bajado los precios realmente. Somos la única concesionaria que ha bajado los precios del mercado, somos la única marca que ha mantenido también en el segmento de lo que es S10, mantuvo el precio por tercer mes consecutivo, eso habla de que Chevrolet vino para quedarse, está haciendo fuerza en el mercado”.

“Los vehículos usados hoy rondan arriba de los 7 u 8 millones de pesos”.

“Tenemos el Sedan más vendido del mercado que es el Onix Plus, con un baúl de 500 litros, y la posibilidad de que lo puedas retirar con muy poco capital y para todas esas personas que tienen un usado 2010, 2012, 2013 en adelante, que se acerquen al concesionario, porque llegar al 0km es muy fácil, esos vehículos usados hoy rondan arriba de los 7 u 8 millones de pesos”, acotó.

Veneto Automotores atiende al público de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 y hasta el viernes 12 contará con siete carpetas promocionales. Los interesados también se pueden comunicar al WhatsApp 2966 756588.

“Hacé realidad ese sueño que estabas postergando, no te vas a endeudar, no vas a sacar un crédito, te vamos a financiar a tasa 0%, vas a pagar el valor real del auto y la llave puede ser tuya en febrero”, cerró.