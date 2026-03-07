Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este sábado 7 de marzo se desarrollaron en Santa Cruz los actos públicos de ofrecimiento de cargos docentes base y de doble cargo, una instancia central para el sistema educativo provincial. Durante la jornada, docentes tomaron más de 1.100 cargos que se encontraban vacantes en escuelas de diferentes localidades.
El Consejo Provincial de Educación (CPE) puso a disposición más de 750 cargos y más de 6.000 horas cátedra. Esa oferta permitió avanzar en la cobertura de puestos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
Desde el Gobierno provincial destacaron que el proceso se realizó con total normalidad y en espacios preparados por directivos y equipos docentes de cada institución, quienes acondicionaron los lugares para recibir a los postulantes.
Docentes de toda la provincia
En los actos públicos participaron docentes recién recibidos que buscaron acceder a su primer cargo dentro del sistema educativo. También asistieron educadores con experiencia que intentaron mejorar su situación de revista o sumar una segunda designación laboral.
Este mecanismo forma parte del funcionamiento habitual del sistema educativo y permite asignar cargos disponibles mediante un proceso público y transparente. Para muchos profesionales, la jornada representa una oportunidad clave para incorporarse al sistema o ampliar su carga laboral.
Las autoridades educativas remarcaron la importancia de estas instancias para garantizar que cada aula cuente con un docente frente a los estudiantes al inicio del ciclo lectivo.
Actos públicos en toda Santa Cruz
Los ofrecimientos comenzaron a las 8 de la mañana y se desarrollaron durante toda la jornada en distintos puntos de la provincia.
En la zona sur, las actividades se realizaron en Río Gallegos —que integra las localidades de Las Vegas, Bella Vista, Camusu Aike y El Cóndor—, además de El Calafate. También se llevaron adelante en Río Turbio, Julia Dufour y Fuentes del Coyle.
En la Cuenca Carbonífera, los actos se desarrollaron en 28 de Noviembre, junto a las localidades de Rospentek y Glencross.
Además, el proceso incluyó a Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.
Cobertura de cargos en la zona norte
En la zona norte de Santa Cruz, los actos públicos se llevaron adelante en Caleta Olivia, Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo. También participaron docentes de Las Heras, Pico Truncado y Koluel Kaike.
La lista de localidades incluyó además a Perito Moreno y Lago Posadas, donde se ofrecieron cargos y horas cátedra en diferentes niveles educativos.
Garantizar docentes frente al aula
Desde el Consejo Provincial de Educación señalaron que la concreción de estos actos públicos resulta fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema educativo.
La cobertura de cargos permite que cada sala, grado o sección cuente con un docente frente a los estudiantes. De esta manera, el organismo educativo busca asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares en toda la provincia.
Las autoridades provinciales remarcaron que el proceso se desarrolló con normalidad y destacaron el trabajo de directivos y equipos docentes que organizaron los espacios para recibir a los postulantes durante toda la jornada.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario