Este sábado 7 de marzo se desarrollaron en Santa Cruz los actos públicos de ofrecimiento de cargos docentes base y de doble cargo, una instancia central para el sistema educativo provincial. Durante la jornada, docentes tomaron más de 1.100 cargos que se encontraban vacantes en escuelas de diferentes localidades.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) puso a disposición más de 750 cargos y más de 6.000 horas cátedra. Esa oferta permitió avanzar en la cobertura de puestos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Docentes de distintos niveles participaron en los actos públicos realizados este sábado para la cobertura de cargos en escuelas de Santa Cruz.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el proceso se realizó con total normalidad y en espacios preparados por directivos y equipos docentes de cada institución, quienes acondicionaron los lugares para recibir a los postulantes.

Docentes de toda la provincia

Docentes recién recibidos y profesionales con experiencia asistieron a las instancias de ofrecimiento de cargos y horas cátedra.

En los actos públicos participaron docentes recién recibidos que buscaron acceder a su primer cargo dentro del sistema educativo. También asistieron educadores con experiencia que intentaron mejorar su situación de revista o sumar una segunda designación laboral.

Este mecanismo forma parte del funcionamiento habitual del sistema educativo y permite asignar cargos disponibles mediante un proceso público y transparente. Para muchos profesionales, la jornada representa una oportunidad clave para incorporarse al sistema o ampliar su carga laboral.

Las autoridades educativas remarcaron la importancia de estas instancias para garantizar que cada aula cuente con un docente frente a los estudiantes al inicio del ciclo lectivo.

Actos públicos en toda Santa Cruz

Los ofrecimientos comenzaron a las 8 de la mañana y se desarrollaron durante toda la jornada en distintos puntos de la provincia.

En la zona sur, las actividades se realizaron en Río Gallegos —que integra las localidades de Las Vegas, Bella Vista, Camusu Aike y El Cóndor—, además de El Calafate. También se llevaron adelante en Río Turbio, Julia Dufour y Fuentes del Coyle.

Los participantes revisaron listados y vacantes disponibles antes de elegir cargos en los actos públicos del Consejo Provincial de Educación.

En la Cuenca Carbonífera, los actos se desarrollaron en 28 de Noviembre, junto a las localidades de Rospentek y Glencross.

Además, el proceso incluyó a Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.

Cobertura de cargos en la zona norte

En la zona norte de Santa Cruz, los actos públicos se llevaron adelante en Caleta Olivia, Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo. También participaron docentes de Las Heras, Pico Truncado y Koluel Kaike.

En distintas localidades de la provincia, los docentes aguardaron su turno para acceder a cargos base o doble cargo.

La lista de localidades incluyó además a Perito Moreno y Lago Posadas, donde se ofrecieron cargos y horas cátedra en diferentes niveles educativos.

Garantizar docentes frente al aula

Desde el Consejo Provincial de Educación señalaron que la concreción de estos actos públicos resulta fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema educativo.

La jornada reunió a cientos de docentes que buscaron mejorar su situación laboral o acceder a su primera designación.

La cobertura de cargos permite que cada sala, grado o sección cuente con un docente frente a los estudiantes. De esta manera, el organismo educativo busca asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares en toda la provincia.

Las autoridades provinciales remarcaron que el proceso se desarrolló con normalidad y destacaron el trabajo de directivos y equipos docentes que organizaron los espacios para recibir a los postulantes durante toda la jornada.

Los actos públicos permitieron avanzar en la cobertura de vacantes para garantizar docentes frente al aula en escuelas de Santa Cruz.