El programa de streaming Fuera del Aire contó este viernes con la presencia del abogado del foro local Gustavo Insaurralde, quien ocupó la tradicional “tercera silla” del ciclo para conversar sobre los desafíos legales que atraviesan hoy las redes sociales, el streaming y la exposición digital.

Durante la charla, el letrado explicó que lleva varios años ejerciendo la profesión en Río Gallegos y detalló cuáles son las áreas del derecho en las que se desempeña con mayor frecuencia. “Hace muchos años que trabajo como abogado en Río Gallegos y mis ramas predominantes son derecho de familia, penal y algunas cuestiones laborales”, señaló. Además de su labor profesional, Insaurralde también desarrolla contenido en redes sociales, particularmente en TikTok, donde comparte información jurídica para el público general.

“Tengo un TikTok desde hace varios años donde suelo subir contenidos sobre cuestiones legales y también responder comentarios o consultas que me llegan. Muchas veces intento orientar a la gente a través de videos”, explicó durante la entrevista.

Uno de los momentos de la conversación giró en torno a la responsabilidad legal dentro del streaming y las redes sociales. En ese sentido, el abogado aclaró que la primera responsabilidad recae sobre quien emite una opinión. “Cuando alguien dice algo al aire o en una transmisión, la primera responsabilidad siempre es de quien emite la opinión, no del canal o la plataforma”, sostuvo, aunque también explicó que cada caso puede analizarse de manera particular según el contexto.

En relación a los comentarios que aparecen en transmisiones en vivo, como los chats de plataformas digitales, Insaurralde señaló que también pueden ser investigados si contienen contenido discriminatorio o ilegal. “Si alguien hace comentarios discriminatorios o ilegales en un chat, se puede investigar. Son procesos largos porque requieren distintas órdenes legales y trámites judiciales, pero es posible hacerlo”, afirmó.

El abogado también se refirió al impacto que pueden tener las redes sociales en los procesos judiciales. “La viralidad muchas veces influye en cómo se perciben algunos casos. En teoría no debería afectar los procesos legales, pero en la práctica a veces genera presión mediática o social”, indicó.

Otro de los temas abordados fue el derecho a la imagen en internet. Sobre este punto, Insaurralde explicó que publicar contenido en redes implica ciertos riesgos respecto al control de las imágenes. “Cuando subimos contenido a las redes sociales, esas imágenes ya no nos pertenecen completamente. Empiezan a circular y es muy difícil controlar su uso”, advirtió.

Durante la charla también hubo espacio para recuerdos personales. El abogado se definió como fanático del rock nacional y recordó un momento particular vinculado a la ciudad. “Soy muy fanático del rock nacional y recuerdo muy bien cuando Miguel Mateos visitó Río Gallegos”, comentó.

Insaurralde también fue consultado por uno de los casos que lo tuvo como protagonista mediático: la representación legal del hombre que ganó 100 millones de pesos en el Casino Club de Río Gallegos, una situación que tuvo amplia repercusión. “Fue un caso que tuvo mucha exposición pública y mediática, no sólo a nivel local sino también nacional e incluso internacional”, recordó.