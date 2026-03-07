Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la ciudad de Río Gallegos se llevó adelante una jornada de reconocimiento y memoria en homenaje a Eliana Krawczyk, jefa de armas del submarino ARA San Juan y única mujer entre los 44 tripulantes de la nave que implosionó el 15 de noviembre de 2017.

Eliana María Krawczyk fue la primera mujer oficial submarinista de la Argentina y de Latinomerica, y también la única mujer entre los 44 tripulantes del ARA San Juan. Nacida en Oberá, Misiones se formó como ingeniera y egresó de la Armada Argentina con el mejor promedio de su promoción.

Eliana María Krawczyk, la primera mujer oficial submarinista del país.​​

Con el tiempo se convirtió en jefa de armas del submarino ARA San Juan, un rol de gran responsabilidad dentro de la tripulación. Su trayectoria es considerada un símbolo del avance de las mujeres en ámbitos históricamente ocupados por varones dentro de las fuerzas armadas.

Homenaje

El acto se realizó en la previa del Día Internacional de la Mujer en la vivienda del vecino Víctor Burgos, ubicada en el barrio Padre Olivieri, quien desde hace años impulsa distintas iniciativas para mantener viva la memoria de los submarinistas.

De la actividad participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas la concejal Giuliana Tobares, el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos Rubén Fernández, representantes de fuerzas de seguridad, personal del Servicio Penitenciario, Jazmin Machiavelli, secretaria de Estado de Igualdad e Integración, mujeres ciclistas, representantes de la Fundación Buen Día Vida y vecinos de la ciudad.

Autoridades municipales y pronviciales, participaron de la jornada. FOTO: JUAN PALACIOS/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el descubrimiento de un mural dedicado a Krawczyk. La obra fue realizada especialmente para la ocasión y busca mantener viva la memoria de la submarinista, cuya historia se convirtió en símbolo de esfuerzo y vocación.

El mural fue descubierto por mujeres presentes en el acto, entre ellas una integrante de la Armada Argentina, en un gesto que buscó simbolizar el legado de la submarinista y el camino que abrió para otras mujeres.

La obra incluye una frase que resume el espíritu del homenaje: “Los ángeles no solo habitan en el cielo, sino también en el fondo del mar argentino”.

El juicio se realiza en Río Gallegos

El homenaje se realizó en un contexto particular, ya que en la ciudad de Río Gallegos se lleva adelante el juicio vinculado a la causa del ARA San Juan.

El proceso judicial se desarrolla en la capital santacruceña y cuenta con cobertura especial de La Opinión Austral, que sigue de cerca cada una de las audiencias y el avance de las instancias judiciales vinculadas a la tragedia del submarino.

No olvidar a los 44

El impulsor del homenaje, Víctor Burgos, agradeció la presencia de quienes acompañaron la actividad y destacó el significado especial que tiene para él mantener viva la memoria de los tripulantes del ARA San Juan.

“Gracias por acompañarnos en este acto que para mí es hermoso porque es el Día de la Mujer. Soy un admirador de la mujer”, expresó.

Durante su intervención, recordó que el compromiso con la causa nació a partir de una promesa personal que decidió sostener con el paso de los años.

Por su trabajo relacionado al ARA San Juan, Victor fue reconocido como ciudadano ilustre de Rio Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

“La mayoría que me acompaña en los homenajes del ARA San Juan saben que lo he tomado como se debe tomar esta causa, porque es una promesa que hice y mientras pueda vamos a seguir”, afirmó.

Burgos también valoró el acompañamiento de la comunidad y de las instituciones que participaron del acto.

“Hay cosas que uno solo no puede hacer y me encantó que me ayuden y que me acompañen. Entre todos podemos homenajear a Eliana y para mí es muy gratificante”, señaló.

Especial

El reconocimiento tuvo además un valor simbólico adicional, ya que coincidió con el mes de la mujer y al cumpleaños de la submarinista.

“Da la casualidad que hace unos días fue el cumpleaños de ella y nosotros teníamos organizado este proyecto en el mes de la mujer. Para mí es un orgullo haber logrado otro objetivo más”, expresó Burgos a La Opinión Austral.

El vecino recordó que Eliana Krawczyk formó parte de los 44 tripulantes del submarino y destacó la importancia de mantener vivo su recuerdo.

“Les voy a pedir como lo hago siempre: nunca más olvidar a los 44, que son nuestros héroes. Estoy muy agradecido de estar en esta causa”, sostuvo.

El Homenaje se realizó en la vivienda de Burgos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Una causa que mantiene viva la memoria

Burgos explicó que el homenaje forma parte de una serie de actos que viene realizando en la ciudad desde hace años para recordar a los tripulantes del ARA San Juan.

Según indicó, el acto realizado en noviembre pasado fue el séptimo homenaje que organiza en memoria de la tripulación.

También remarcó que gran parte de las actividades que impulsa se realizan con esfuerzo personal y el acompañamiento de la comunidad.

“Todo lo que hago es casi todo a pulmón, pero estoy muy contento porque la gente acompaña y reconoce lo que hacemos por esta causa”, expresó.

Tras el descubrimiento del mural, los presentes compartieron un momento de encuentro en el que se ofreció chocolate caliente y tortas fritas, en un clima de camaradería entre vecinos y organizaciones.