En el año y medio que lleva Aislaciones Santa Cruz ya realizó más de medio centenar de trabajos en toda la provincia, entre ellos en las localidades de El Chaltén, Puerto Santa Cruz, Las Heras y El Calafate.

La aislación es a base de celulosa de papel reutilizada, un producto con “0 emisión de huella de carbono”.

“Es principalmente papel mezclado con sales bóricas lo que lo hace ignífugo, retardante de llamas, repelente de roedores y alimañas, un producto completamente seguro para su aplicación y muy amigable con el medio ambiente”, expuso Sebastián Miris a La Opinión Austral.

Además, es “un excelente aislante acústico, es ideal para construcciones de radio, cabinas de sonido, para poder deshacerse de los ruidos aéreos y de los ruidos de los vecinos”.

Por sus características, el material no requiere mantenimiento y dura más de 50 años.

Al ser un producto nuevo, “constantemente estamos recibiendo consultas”, mencionó e invitó a conocerlo “tienen que animarse a probar estas nuevas tecnologías que son mucho más amigables con el medio ambiente, no hay que cerrarnos en las que ya conocemos y estar constantemente buscando las mejoras”.

Por consultas, tanto en Facebook como en Instagram se pueden encontrar las cuentas oficiales como Aislaciones Santa Cruz o dirigiéndose personalmente a Almirante Brown 4786 en Río Gallegos, en el horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00.