Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una fuerte advertencia comenzó a circular en las últimas horas entre rescatistas y vecinos de Río Gallegos por personas que se presentan como “auxiliares veterinarios” o estudiantes y ofrecen atender mascotas, realizar curaciones, administrar medicamentos o llevar adelante distintos procedimientos.

El llamado de atención surgió luego de que se difundiera el caso de una perra que fue entregada a una persona que, según el relato de sus dueños, manifestó tener conocimientos en veterinaria. Cuando lograron recuperarla, el animal presentaba una lesión en la cabeza

“Me pidieron ayuda con esta perrita. Alguien manifestó tener conocimiento en veterinaria y el dueño, en la desesperación de no poder cubrir esta necesidad, confió en esta persona”, contó la rescatista Sol de Damián.

Según relató, fue necesaria la intervención policial para recuperar al animal. “La devolvieron así, no sabemos con qué la curó, quedó pelada como quemada”, señaló.

El caso generó preocupación entre quienes trabajan con animales rescatados y motivó un mensaje para los propietarios de mascotas: antes de entregar un animal para una consulta o tratamiento, recomiendan verificar que la persona sea un médico veterinario habilitado.

Otros casos en Río Gallegos

La denuncia no quedó limitada a un solo episodio. En redes sociales, vecinos aseguraron haber conocido situaciones similares con otros animales.

“La otra vez pasó lo mismo con un perrito atropellado. Una señora pidió ayuda, me ofrecí a colaborarle con la consulta y me dijo que le entregó el perrito a un chico que es asistente veterinario y tenía para curarlo”, relató un vecino.

En el centro de la polémica aparece una persona vinculada a la página Comederos Callejeros Solidarios, donde se presenta como estudiante de auxiliar veterinario y publica intervenciones realizadas sobre animales.

Una de las publicaciones difundidas desde la cuenta muestra a una perrita con una importante lesión en la cabeza. En el texto que acompaña las imágenes, la persona que administra el perfil relata que había encontrado a dos perros heridos. Además, solicita a los vecinos colaboración con medicamentos, antiinflamatorios, gasas y alimento.

En esa misma publicación, el administrador hace referencia a su formación y señala: “Vuelvo a recalcar de mi lugar, ya que tengo mi certificado de auxiliar de veterinaria clínicas”. También afirma que su actividad se realiza “sin fines de lucro ni intereses de por medio” y define la atención de perros en situación de calle como “mi hobby”.

Los dos perros que aparecen en una de las publicaciones difundidas por la cuenta.

Sin embargo, en una publicación posterior, la misma persona se presenta como estudiante de auxiliar veterinario y describe una nueva intervención sobre un animal.

Frente a la repercusión del caso, el veterinario Guillermo Basualto explicó cuál es el alcance de la función de un auxiliar o ayudante veterinario.

“Los títulos de ayudante veterinario, auxiliar veterinario no están avalados por el Ministerio de Educación de la Nación, que es el que avala los títulos. Estos cursos se hacen por instituciones privadas”, sostuvo.

Basualto remarcó que un auxiliar o ayudante veterinario trabaja como asistencia del profesional y que no está habilitado para realizar determinadas prácticas propias de la medicina veterinaria. “No están avalados para diagnosticar, recetar medicamentos. Eso solo lo puede realizar un médico veterinario titulado y matriculado en el Colegio Veterinario”, afirmó.

Desde los grupos de rescatistas insistieron además en que el hecho de que una atención sea gratuita no modifica la necesidad de contar con la habilitación correspondiente.

“Sea una atención paga o sin costo, no corresponde que una persona sin la habilitación profesional realice actos propios de la medicina veterinaria”, señalaron.

Por eso, recomendaron a los vecinos de Río Gallegos verificar siempre que quien esté a cargo de la salud de sus mascotas sea un médico veterinario con título y matrícula habilitante.

“Si conocés algún caso en el que una persona esté realizando actos propios de la medicina veterinaria sin la habilitación correspondiente, denunciá ante las autoridades competentes. La prevención también es una forma de protegerlos”, concluyeron.