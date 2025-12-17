Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una fuga de gas en la vía pública encendió la alarma este miércoles por la mañana en el centro de Río Gallegos, frente al Casino, sobre avenida San Martín al 600. La Superintendencia de Bomberos de la Policía de Santa Cruz informó que el personal de la División Cuartel 1 actuó ante un alerta por prevención por fuga de gas, con el objetivo de resguardar a vecinos, peatones y automovilistas.

El móvil 805 llegó al lugar y aseguró el perímetro para evitar riesgos mayores. La situación se desarrolló a pocos metros de la avenida Néstor Kirchner, en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Intervención de emergencia en pleno centro. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras la primera intervención, los bomberos coordinaron acciones con la empresa distribuidora Camuzzi. El personal técnico avanzó con tareas de obturación de la cañería dañada, lo que permitió controlar la fuga y garantizar la seguridad del sector.

Desde la fuerza indicaron que, una vez finalizadas las maniobras preventivas y técnicas, la zona quedó segura para la circulación peatonal, aunque el tránsito vehicular permaneció interrumpido durante varias horas mientras continuaron los trabajos.

Qué originó la fuga de gas frente al Casino

De acuerdo con el relato del móvil de LU12 AM680, la fuga se produjo cuando trabajadores de Servicios Públicos realizaban arreglos por una antigua rotura y pérdida de agua en la vereda, que generaba que el Casino tuviera poco caudal de agua potable. Durante esas tareas, una máquina golpeó un caño de gas ubicado junto al pozo, lo que provocó la pérdida y el consecuente alerta.

La avenida San Martín permaneció cortada desde alrededor de las 9:30 de la mañana, con desvíos hacia la avenida Kirchner. Además, se clausuró de manera preventiva el ingreso principal al Casino sobre San Martín, mientras el acceso por avenida Kirchner continuó habilitado.

Uno de los caños reparados en el pozo sobre la vereda del Casino. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Florencia Oyarzun, encargada del turno tarde del Casino, confirmó a La Opinión Austral que el inconveniente se arrastraba desde hacía meses por una pérdida de agua que debía reparar Servicios Públicos. Según explicó, la casa de juegos no tuvo responsabilidad en el hecho.

“La pérdida de gas se produjo cuando comenzaron los arreglos y golpearon el caño. Desde temprano no tenemos gas y aguardamos que Servicios Públicos y Camuzzi finalicen las reparaciones”, señaló la empleada.

Sin corte de gas en viviendas y comercios vecinos

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que, pese a la magnitud del operativo y al prolongado corte de tránsito, las viviendas y comercios de la zona no sufrieron interrupciones en el suministro de gas. La afectación se concentró en el sector puntual donde se produjo la rotura de la cañería y en el interior del Casino, donde confirmaron que no tenían el servicio de gas.

Mientras avanzaron las tareas técnicas, personal de seguridad solicitó a la prensa y a los transeúntes que se alejaran del área inmediata por razones preventivas.