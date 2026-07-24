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El fallecimiento de Oscar Trucco, uno de los históricos referentes del peronismo santacruceño, continúa generando muestras de dolor entre dirigentes y militantes de toda la provincia. En esta oportunidad, la exgobernadora de Santa Cruz y actual senadora nacional, Alicia Kirchner, expresó su profundo pesar y recordó el compromiso que caracterizó al dirigente a lo largo de su trayectoria.

A través de un mensaje, Alicia Kirchner lamentó la partida de quien durante años formó parte del espacio político justicialista y resaltó el aporte que realizó en favor de la provincia.

“Hemos perdido a un gran compañero, una gran persona que siempre puso lo mejor para nuestra provincia”, manifestó.

Con esas palabras, la senadora nacional sintetizó el reconocimiento hacia un dirigente que fue parte de distintas etapas del peronismo santacruceño y que supo construir vínculos de respeto y compañerismo dentro del movimiento. Durante la gestión de Alicia ocupó el cargo en 2022 como subsecretario de Telecomunicación de Santa Cruz.

El mensaje de Alicia Kirchner se suma a las numerosas expresiones de despedida que en las últimas horas realizaron dirigentes, militantes y referentes políticos de Santa Cruz, quienes coincidieron en destacar la calidad humana, la lealtad y el compromiso de Oscar Trucco con el desarrollo de la provincia.

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