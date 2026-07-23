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Oscar Trucco falleció a los 72 años tras permanecer internado en coma farmacológico en el Hospital Regional de Río Gallegos, una noticia que generó conmoción en la capital de Santa Cruz debido a su reconocida trayectoria como dirigente del automovilismo, referente político y hombre ligado a los medios de comunicación.

A finales de la década de 1980 se trasladó desde Paraná, Entre Ríos, a Río Gallegos para hacerse cargo de la dirección de Radio LU12 AM680 Río Gallegos. Con el correr de los años desarrolló una extensa trayectoria en el deporte motor y en la función pública, hasta convertirse en una figura ampliamente reconocida en la provincia.

Oscar Trucco, durante una reunión de trabajo en La Opinión Austral, en 1992.

En el ámbito deportivo, se desempeñó durante años como secretario del Automóvil Club Río Gallegos (ACRG). Entre sus principales aportes se destacaron la modernización de la infraestructura del autódromo y las gestiones para concretar la llegada de categorías nacionales como el Turismo Carretera y el Turismo Nacional.

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el pasado 28 de marzo, durante la asamblea general del ACRG, donde se aprobó el balance institucional y se presentó la nueva comisión directiva. En esa oportunidad, Trucco fue designado nuevamente como secretario de la institución, acompañando la gestión encabezada por el presidente Sebastián Gómez.

En el plano político, integró las filas fundacionales de la agrupación justicialista “Los Muchachos Peronistas“. Además, ocupó el cargo de subsecretario de Telecomunicaciones de Santa Cruz, función desde la que coordinó los sistemas de conectividad del Estado provincial.

“Hemos perdido a un gran compañero”

Su fallecimiento motivó numerosos mensajes de despedida por parte de dirigentes y referentes de la provincia. La senadora nacional y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó en declaraciones a La Opinión Austral: “Hemos perdido a un gran compañero, una gran persona que siempre puso lo mejor”.

Por su parte, Rudy Ulloa dijo a La Opinión Austral: “Se fue un amigo. Oscar querido, me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos. En la política y en el deporte teníamos la misma pasión. Te vamos a extrañar. Santa Cruz pierde a un hombre noble, amigo de los amigos, trabajador y leal. Mi saludo a toda su familia. Te quiero, amigo”.

La partida de Oscar Trucco deja una profunda huella tanto en el deporte motor santacruceño como en la vida política de la provincia, ámbitos en los que construyó una extensa trayectoria y cosechó el reconocimiento de quienes compartieron su camino.

“Hasta siempre, Oscar”

En tanto, desde el Automóvil Club Río Gallegos, donde Oscar ocupaba el cargo de secretario y durante muchísimos años fue pieza fundamental del crecimiento de la institución, lo despidieron “con profundo pesar”, recalcando que “fue mucho más que un integrante de nuestra comisión directiva. Fue un gran colaborador, un compañero y un pilar fundamental para nuestro club, siempre presente y comprometido con cada desafío y cada proyecto”.

“Su dedicación, su acompañamiento y, sobre todo, su calidad humana dejarán una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir este camino junto a él. Hoy toca despedirte, pero todo lo que hiciste por esta institución quedará para siempre entre nosotros. Acompañamos con profundo cariño y respeto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Gracias por tanto, Oscar”, escribieron en un comunicado anoche, en el que adjuntaron varias imágenes de Oscar Trucco en actos institucionales.

Oscar Trucco con dos amigos: junto a Sebastián Gómez, presidentel ACRG, y Carlos Zapico, periodista de La Opinión Austral.

“Tu recuerdo siempre será parte del Automóvil Club Río Gallegos”, enfatizaron desde la institución que hoy preside Sebastián Gómez.

Último adiós

En tanto, su esposa Gabriela confirmó a La Opinión Austral que el velatorio será este viernes de 09:00 a 14:00 horas en Cochería del Sur, en Río Gallegos. A las 13:45 está previsto que sus restos sean trasladados al cementerio local, en donde habrá también una ceremonia en la capilla.