La comunidad educativa de la CPES N° 25 de Río Gallegos atraviesa horas de preocupación luego de que se conociera una situación vinculada con una amenaza de tiroteo que habría sido planificada por una estudiante del establecimiento y que otro alumno fuera golpeado a la salida del colegio.

Frente a la circulación de información en La Opinión Austral, medios digitales y redes sociales, el Equipo de Gestión de la institución difundió un comunicado dirigido a las familias para llevar tranquilidad y explicar la intervención realizada ante el caso.

Según pudo saber el móvil de radio LU12 AM680, la escuela informó que activó los protocolos correspondientes, comunicó la situación a las autoridades superiores y radicó la denuncia policial. También remarcó que las medidas adoptadas buscan preservar la integridad de los estudiantes y garantizar un ámbito educativo seguro.

“Nos dirigimos a Uds. con fin de llevar tranquilidad en el marco de la información que circula por diversos medios digitales”, expresaron desde la institución.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 7 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Según se informó previamente, el caso derivó en la intervención del Consejo Provincial de Educación y de la Justicia. El expediente quedó bajo intervención del Juzgado Penal Juvenil, a cargo de Fernando Zanetta.

El pedido por la difusión de información

Uno de los principales planteos de la institución estuvo dirigido a evitar la exposición de los menores involucrados. Ante la circulación de capturas, mensajes y otros contenidos vinculados con el episodio, las autoridades pidieron a las familias no reproducir ese material.

CPES N° 25 de Río Gallegos.

“Por tratarse de menores de edad, solicitamos encarecidamente no difundir nombres, imágenes, audios o videos relacionados al hecho, para no vulnerar sus derechos y no entorpecer las actuaciones de los organismos intervinientes”, señalaron.

El pedido se vincula tanto con la protección de la identidad de los adolescentes como con la necesidad de que las actuaciones oficiales puedan desarrollarse sin interferencias.

El llamado a las familias por el uso de las redes sociales

El otro eje del comunicado fue el uso que los estudiantes hacen de las plataformas digitales. Desde la escuela solicitaron a los adultos responsables que conversen con sus hijos sobre esta cuestión.

“Solicitamos dialoguen con sus hijos sobre el uso responsables de las redes sociales, recordando que la escuela no es administradora del uso de las mismas”, indicaron.

El comunicado oficial del Equipo de Gestión CPES N° 25.

La recomendación llega luego de que parte de la información que generó alarma entre estudiantes y familias comenzara a circular a través de medios digitales y aplicaciones de mensajería.

Desde la institución señalaron además que mantendrán abierto el diálogo con las familias y que las inquietudes podrán plantearse de manera presencial en Rectoría.

“La institución permanece abierta al diálogo. Cualquier inquietud será atendida de manera personal en Rectoría, resguardando la privacidad que la situación requiere”, comunicaron.

El antecedente de violencia que golpeó a la comunidad escolar

La preocupación por la amenaza se suma a otro episodio ocurrido recientemente y que involucró a un estudiante vinculado con la misma comunidad educativa.

El adolescente de 14 años fue dado de alta tras permanecer internado por las lesiones sufridas durante la brutal agresión ocurrida en pleno centro de Río Gallegos.

El 26 de agosto, un adolescente de 14 años fue atacado por dos jóvenes en pleno centro de Río Gallegos, en inmediaciones de calle Magallanes, entre avenida Néstor Kirchner y calle Alberdi.

El joven había salido de la escuela cuando fue interceptado y golpeado. Como consecuencia de la agresión, sufrió lesiones que requirieron internación y una intervención quirúrgica.

Su madre, Evangelina, relató entonces la gravedad del ataque: “Lo golpearon en pleno centro. Nadie ayudó, lo desmayaron a golpes, una señora lo llevó a la escuela 19 (ellos me llamaron). ¡Lo llevé caminando a la guardia porque no tenía un peso! Se descompensó dos veces en el camino. Ahora queda internado porque tiene fractura, desviación de tabique, lo golpearon todo”.

Después de la operación, la mujer confirmó que el adolescente había evolucionado favorablemente: “Salió bien de quirófano y durmió mucho”.

El joven recibió el alta médica después de permanecer internado y continuar bajo seguimiento por las lesiones sufridas. Su madre, además, pidió que quienes hubieran presenciado la agresión aportaran información para identificar a los responsables.

“Sigo pidiendo por favor que las personas que tengan datos de lo que pasó se acerquen a la comisaría a hacer su descargo. Había muchos papás en sus autos mientras golpeaban a mi hijo. Adultos conscientes de que estaba mal lo que veían y aun así agacharon la cabeza y eligieron no hacer nada. Ahora es mi hijo, pero podría haber sido el de ustedes. ¡Porque mi hijo no estuvo en una pelea!”, había expresado.

Se trata de un hecho diferente al que ahora es investigado por la amenaza de tiroteo, aunque ambos episodios contribuyen al clima de preocupación que atraviesa a la comunidad educativa de la CPES N° 25.

En este contexto, las autoridades escolares pidieron especialmente evitar la difusión de información sobre los menores y reforzaron el llamado a las familias para acompañar a sus hijos en el uso de las redes sociales.

El Equipo de Gestión cerró su mensaje agradeciendo “la confianza y el acompañamiento de siempre”.