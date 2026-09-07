El actor y excombatiente Carlos Belloso recordó su paso por Río Gallegos durante la Guerra de Malvinas, donde cumplió el servicio militar con 18 años e integró el Grupo de Artillería 11. Según relató, su misión consistía en proteger con artillería antiaérea el aeropuerto de la capital santacruceña, desde donde partían aeronaves militares.

Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa “Otro Día Perdido”, Belloso repasó su experiencia durante el conflicto y sostuvo que también se desarrollaron acciones militares en el litoral marítimo continental argentino. “Yo era artillero. Mi orden de combate era la protección del aeropuerto de Río Gallegos con artillería antiaérea”, recordó.

El actor explicó que la zona constituía un punto estratégico ante un eventual ataque británico. “Era un lugar que era muy probable que bombardearan porque, si alguien quería venir para acá, lo mejor era atacar ese objetivo”, acotó Pergolini.

El relato sobre las operaciones en el continente

Asimismo, se refirió a la presencia británica en el litoral marítimo continental y vinculó esas operaciones con el accionar de los pilotos argentinos de los Super Étendard, responsables de ataques contra buques británicos mediante misiles Exocet.

“Puedo decir que hubo invasión inglesa, o sea, ingleses invadieron el litoral marítimo, más que nada con una misión precisa que era sabotear y asesinar a los pilotos de los Super Étendard que llevaban el Exocet”, afirmó.

En ese contexto, mencionó distintos episodios ocurridos durante el conflicto: “Hay una acción que se puede reconstruir perfectamente en Río Grande (Tierra del Fuego), porque se perdieron los ingleses y después nosotros los repelimos. Cayeron con un Sea King, que es un helicóptero de tropa, en territorio chileno”.

De acuerdo a su reconstrucción, aquellas operaciones dejaron consecuencias también en el territorio continental: “Ahí, en el litoral marítimo, hubo bajas, como en las islas, como en el mar”.

El reclamo por el reconocimiento como combatientes

A partir de su propia experiencia, el actor planteó un reclamo por quienes cumplieron funciones en el continente y cuestionó que esa participación no figure dentro del reconocimiento otorgado a los combatientes.

“Nadie lo divulga porque, a mí me parece, todos los que reclamamos, los que estuvimos en el litoral marítimo, sostenemos que en el pacto de rendición no se habla del continente ni de los ingleses en el continente por el TIAR. Hay un tratado en América que establece que, si otro país invade a otro país en el continente, todos los países deberían unirse para repelerlo”, sostuvo.

En ese marco, Belloso señaló que no recibe una pensión como combatiente y explicó que el punto central del reclamo está relacionado con la delimitación del Teatro de Operaciones.

“Hay un reclamo. Yo no recibo pensión”, aseveró el artista. Seguidamente, indicó que, durante un conflicto bélico, se establece un área geográfica que determina quiénes quedan comprendidos dentro del Teatro de Operaciones y, por lo tanto, dentro del reconocimiento correspondiente.

“Siempre hay un teatro de operaciones donde se delimita quién combatió y quién no combatió”, dijo. En ese sentido, cuestionó una modificación que, según afirmó, desplazó el límite del área de operaciones 200 millas marítimas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

“Entonces quedábamos en el litoral marítimo un montón de soldados que estuvimos al lado de los aviones que más daño les hacían a la flota inglesa, como si no hubiéramos estado en una guerra”, precisó.

El actor insistió en que la presencia británica en el continente constituye un aspecto poco conocido de la Guerra de Malvinas. “Nadie lo sabe. Me miran como un loco a mí. Nadie lo divulga”, expresó con ironía.

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