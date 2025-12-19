Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de los actos oficiales por el 140° aniversario de Río Gallegos, se realizó este viernes la entrega de los Premios “Don Alberto Raúl Segovia”, una distinción que desde hace 30 años reconoce la labor del periodismo local. En la categoría Gráfica, el galardón fue otorgado a Andrea Daufí, periodista de La Opinión Austral, por su nota que reconstruye la trayectoria del periodista deportivo Carlos Raúl Zapico.

El reconocimiento fue entregado por las concejalas Juliana Tobares y Victoria Ojeda, en nombre del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, institución que impulsa y patrocina este premio desde su creación.

Un reconocimiento al periodismo gráfico local

Andrea Daufí fue distinguida por el artículo titulado “Del ruido de los motores a la pasión por el periodismo deportivo: la historia de Carlos Zapico”, un trabajo que, según destacó el jurado, “pone en valor la trayectoria de figuras esenciales para la memoria cultural y deportiva de la región, con una narrativa profunda y precisa”.

Tras recibir el galardón, Daufí expresó su emoción y destacó el valor del reconocimiento institucional: “Es muy gratificante. Escribir una nota no es algo simple, implica investigación y un recorte previo. Que ese trabajo sea destacado por el Concejo Deliberante genera mucha satisfacción, más aún tratándose de la historia de Carlos Zapico, un referente del deporte local”, señaló, y recordó además que el periodista deportivo tuvo ingerencia en las primeras ediciones del Premio Segovia.

En este sentio, Carlos Zapico recordó: “Hace 30 años yo era jefe de Prensa del Concejo Deliberante durante la intendencia de Héctor ‘Pirincho’ Roquel y tuve la suerte de entregar el primer Premio Segovia. Por eso, que hoy Andrea lo reciba es una satisfacción fenomenal y un orgullo espectacular”, expresó.

Consultado sobre que significa para él este reconocimiento, se mostró visiblemente emocionado. “Tengo que caer todavía. Soy de acá, nací acá, viví toda mi vida acá, y esto es ni más ni menos que la gente sepa que sigo estando acá”, aseguró.

Daufí también valoró el desafío profesional que implicó el trabajo: “Carlos tiene una historia muy rica. Ahondar en su recorrido laboral y cómo se compagina con lo personal es sumamente interesante. Poder indagar y plasmar eso es un desafío, pero también muy satisfactorio”.

Los otros ganadores del Premio Segovia 2025

Además del reconocimiento en Gráfica, el Concejo Deliberante distinguió este año a otros trabajadores y proyectos periodísticos de la ciudad:

Televisión: Javier Arias, por su labor en TVeo Noticias, noticiero con más de 40 años de trayectoria en Río Gallegos. El jurado destacó su rigurosidad y su aporte a la comprensión de la actualidad local.

Medios Digitales: El Refugio, proyecto cultural creado por Jorge Alan Austin, reconocido por fortalecer la difusión artística y cultural desde plataformas digitales.

Radio: Javier Sevesso, conductor del programa Rock and Frío, por su propuesta con identidad patagónica y mirada contemporánea.

Fotoperiodismo: Romina Barrientos, por su trabajo en el ámbito deportivo, especialmente por su registro del club Atlético Boxing, valorado por su precisión técnica y sensibilidad narrativa.

Un premio con historia en Río Gallegos

El Premio “Don Alberto Raúl Segovia” fue creado en 1995 mediante la ordenanza 2550, impulsada por el entonces concejal Pablo Noguera, y se entrega cada 19 de diciembre en el marco del aniversario de Río Gallegos. Lleva el nombre de uno de los grandes referentes del periodismo santacruceño, fundador de La Opinión Austral y de Radio LU12 AM680.

Con el paso de los años, el galardón fue adaptándose a las nuevas realidades del periodismo. En 2017, la ordenanza 8884 permitió la postulación de candidatos por parte de la comunidad y amplió el reconocimiento a nuevas plataformas, incorporando posteriormente el fotoperiodismo y el trabajo de los reporteros gráficos.

A tres décadas de su creación, el Premio Segovia continúa consolidándose como uno de los máximos reconocimientos al periodismo de Río Gallegos, destacando la trayectoria, el compromiso y el aporte cotidiano de quienes informan a la comunidad.