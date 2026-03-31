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En el marco de la inauguración del Paseo Histórico en Río Gallegos, el homenaje a Fernando Alturria también tuvo la voz de quienes compartieron con él mucho más que actos y discursos: la de sus compañeros y camaradas de la Guerra de Malvinas. Andrés Fernández, veterano y amigo , ofreció un testimonio atravesado por el respeto, la memoria y la convicción de que el legado continúa.

“Él ha dejado la vara muy alta”, resumió de entrada en diálogo exclusivo con La Opinión Austral, marcando el peso de una figura que trascendió lo individual. En su mirada, el recorrido de Alturria no puede entenderse sin el acompañamiento de su esposa. “El trabajo que ha hecho, junto a Rosalinda (NdR: su esposa, fallecida en 2023, reconocida malvinizadora), es muy importante. Dedicó toda su vida a Malvinas y a malvinizar”, señaló.

Fernández destacó además el rol que supo ocupar como referente de los excombatientes en la provincia. “Ha representado a los veteranos de Santa Cruz muy bien y hemos lamentado su partida. Pero queda el trabajo”, afirmó, en una frase que condensa el espíritu del homenaje. Y fue más allá: “Todo lo que ha hecho y lo que se le homenajea es poco”.

Homenaje al veterano de guerra Fernando Alturria en el Concejo Deliberante. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Estamos muy contentos que en este espacio, que es del pueblo, se le haga un reconocimiento, como tantos otros que se hacen”, valoró, en referencia al acto y homenaje impulsado desde el Concejo Deliberante de Río Gallegos.

Lejos de quedarse en el dolor, Fernández eligió una mirada activa sobre el recuerdo. “Uno no tiene que quedarse en la tristeza, sino recordar lo positivo que los seres humanos nos dejan. Siempre hay que recordarlo a Fernando trabajando, impulsando proyectos… era una cosa que no paraba”, evocó, con una mezcla de admiración y cercanía.

En ese repaso, aparecieron también las vivencias compartidas: viajes, gestiones y largas charlas con un mismo objetivo. “Lo he acompañado muchísimo. Recuerdo mucho los viajes con él. Y hablar permanentemente de Malvinas. Ir a distintos lugares para poder convencer a funcionarios, a personas que pudieran darnos una mano”, relató.

Sobre el cierre, dejó una definición que sintetiza no solo el pensamiento de Alturria, sino también el sentido profundo de la causa. “Él, como muchos, pensaba que Malvinas realmente nos une, es el único momento. El fútbol y Malvinas…nos une, todo lo demás nos separa”.

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