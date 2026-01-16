Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este domingo 18 de enero se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de Río Gallegos. La interrupción del servicio se extenderá desde las 06:00 hasta aproximadamente las 10:00 horas y responderá a trabajos de mantenimiento esenciales en instalaciones clave del sistema eléctrico.

Desde el organismo provincial solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la falta de suministro durante la mañana del domingo, especialmente en comercios, instituciones y hogares que dependan de equipos eléctricos.

Mantenimiento en centros distribuidores y estación transformadora

Según precisó SPSE, el corte de luz se vincula a tareas de mantenimiento en el Centro Distribuidor N°1 y en la Estación Transformadora Río Gallegos. Los trabajos estarán a cargo de la empresa transportista de energía y forman parte del plan preventivo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en la ciudad.

Desde la empresa indicaron que estas intervenciones resultan necesarias para mejorar la calidad del servicio y reducir riesgos de fallas futuras, especialmente durante la temporada estival, cuando aumenta el consumo energético.

Barrios afectados por el corte de energía en Río Gallegos

El corte de energía eléctrica alcanzará a amplios sectores de la capital santacruceña. De acuerdo al detalle oficial, las zonas afectadas serán las siguientes:

Centro Distribuidor N°1 (CD N°1):

Barrios Evita, El Puerto, El Faro, Náutico, Zona Centro, Jorge Newbery, Fátima y áreas aledañas.

Centro Distribuidor N°5 (CD N°5):

Barrios San Benito, Bicentenario, 22 de Septiembre, Ayres Argentinos, Chimen Aike y sectores cercanos.

Centro Distribuidor N°2 (CD N°2):

Avenida San Martín, barrios Docente, Tomás Fernández, Procrear, Municipal, Favaloro, Los Pioneros y zonas aledañas.

Recomendaciones para los usuarios

Desde Servicios Públicos recomendaron desconectar electrodomésticos sensibles durante el horario del corte para evitar daños ante la restitución del servicio. Además, sugirieron planificar actividades teniendo en cuenta la interrupción, especialmente en comercios y espacios de atención al público.

La empresa aclaró que, de no mediar inconvenientes climáticos o técnicos, el servicio se restablecerá de manera progresiva una vez finalizadas las tareas previstas.

Un corte programado para mejorar el servicio

El corte de luz anunciado para este domingo forma parte de una serie de trabajos programados que SPSE lleva adelante en distintos puntos de la provincia. Desde el organismo remarcaron que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y brindar un servicio más estable a los usuarios de Río Gallegos.

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse con los canales habituales de atención de Servicios Públicos Sociedad del Estado.