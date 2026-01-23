Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La concesionaria Autobahn, firma que en Río Gallegos brinda la posibilidad de acceder a un auto 0 km a través de distintos planes, presentó una nueva propuesta destinada a los vecinos y vecinas de la capital santacruceña.

En diálogo con La Opinión Austral, los asesores de ventas Bautista y Débora dieron a conocer las promociones vigentes en el marco de la “Semana Volkswagen”, que incluye beneficios especiales y cupos limitados.

“Queremos invitar a la gente de la localidad de Río Gallegos a esta semana Volkswagen que estamos teniendo con nuevas promociones, últimos cupos para que puedan retirar cualquiera de las unidades que tenemos en el concesionario con solamente el 30%”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que se trata de una oportunidad por tiempo limitado: “Esta es una oportunidad que se nos está yendo, va a subir la integración mínima, así que queremos invitar a toda la gente que está pendiente, al tanto de las nuevas unidades, que por este mes la pueden retirar solamente con el 30% y sin suscripción”.

Asimismo, indicaron que los gastos de retiro también pueden financiarse. “En esta oportunidad también recordamos que, además del 30%, los gastos de retiro los podés financiar y lo bueno es que el día de mañana sábado —a partir de las 13 horas— nos van a encontrar con los tres autos más vendidos del mercado, el Polo Track, el Tera y la Nivus en la ría”, adelantaron.

La actividad se desarrollará en el sector del muelle, donde los interesados podrán acercarse con su vehículo usado. “Vamos a estar en el muelle, invitamos a todos los vecinos; podés acercarte con tu auto usado porque ese 30% hoy puede ser tu unidad usada”, explicaron.

Sobre esta modalidad, detallaron: “Te lo vamos a cotizar gratuitamente, te acercás, lo cotizamos y vemos a qué unidad te podés subir y obviamente manejando la cuota más conveniente, accesible para el bolsillo de cada vecino”.

Finalmente, reiteraron la invitación a visitar el concesionario y participar de las actividades programadas. “Así que los invitamos, primero y principal, a Paseo de los Arrieros 1892, de 09:00 a 19:00 horas el día de hoy, y mañana sábado 24, a partir de las 13 horas, vamos a llevar el concesionario a la ría, así que aquellos que anden dando vueltas, tengan alguna duda, están todos invitados”.

“Tanto el evento de esta semana como el día de mañana en la ría es súper importante para que puedan, obviamente, acceder al fin a su 0 km y con un precio 2025. Así que aprovechen porque la entrega en esta oportunidad es totalmente asegurada por contrato”, concluyeron.