La comunidad de Río Gallegos volvió a reunirse para celebrar el Día de la Independencia con una ceremonia que tuvo como protagonistas a vecinos, estudiantes, docentes y familias. El tradicional izamiento en la esquina de Kirchner y San Martín estuvo acompañado por música, emoción y el orgullo de llevar los colores argentinos.

Las escuelas estuvieron presente en el acto patrio. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

Desde temprano, las banderas comenzaron a vestir de celeste y blanco el centro de la ciudad. Vecinos, instituciones educativas y representantes de distintos sectores participaron del acto por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, en una jornada que combinó historia, tradición y encuentro comunitario.

Las fuerzas también participaron del izamiento patrio. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA

El momento central fue el izamiento de la Bandera Nacional, junto a la bandera de la provincia de Santa Cruz y la de Río Gallegos, mientras la Banda Conjunta del Ejército “Combatientes del Atlántico Sur” y de la Fuerza Aérea “Puerto Argentino” acompañó la ceremonia con la interpretación del Himno Nacional Argentino.

La Banda Conjunta del Ejército “Combatientes del Atlántico Sur” y de la Fuerza Aérea “Puerto Argentino” entonaron el Himno Nacional. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

La celebración recordó aquella jornada del 9 de julio de 1816, cuando los representantes de las Provincias Unidas declararon la independencia en San Miguel de Tucumán, dando inicio al camino de construcción de una nación soberana.

Los más chicos, protagonistas de la jornada

Uno de los momentos más destacados del izamiento fue la participación de los jardines de infantes de la ciudad, que llegaron con sus alumnos, abanderados y familias para formar parte de la celebración patria.

El Jardín N° 24 “Los Charitos” participó con niños de sala de 5, mientras que el Jardín N° 35 acompañó con alumnos de sala de 4 años.

Las docentes contaron a La Opinión Austral que durante los días previos trabajaron junto a los chicos sobre el significado del 9 de Julio a través de distintas actividades. “Cada sala trabajó previamente lo que es la historia, se ha dramatizado y se han realizado diferentes expresiones”, explicaron.

Docentes comentaron el trabajo que realizaron en las aulas. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

Además, destacaron la emoción de los niños al participar de una ceremonia fuera del ámbito escolar. “Las nenas vienen ilusionadas siempre al izamiento porque es algo novedoso para ellos. Tratamos de que siempre sea una familia diferente que acompañe”, señalaron.

Para las docentes, estos encuentros también permiten que los chicos conozcan y compartan con otras instituciones de la comunidad. “Cuando vemos chicos tan grandes al lado nuestro decimos ‘wow’. Nos pone feliz venir a representar a los jardines de infantes”, expresaron.

El entusiasmo también estuvo atravesado por el clima mundialista que vive el país. “Han hecho hinchada, se saben las canciones de Messi y de todos. Es un lindo espectáculo en el jardín”, contaron.

Celebración compartida

Durante la jornada también estuvieron presentes veteranos de Malvinas, fuerzas armadas y de seguridad, funcionarios, organizaciones civiles, centros de jubilados y vecinos que acompañaron la ceremonia.

A medida que finalizó la ceremonia, los vecinos comenzaron a desconcentrarse con la música de la banda todavía presente en el lugar. La celebración del 9 de Julio dejó una jornada marcada por la participación de las instituciones y el acompañamiento de la comunidadbbab