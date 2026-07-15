LA SCALONETA EN LA FINAL DEL MUNDO

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Bautista Andrade, quien en 2022 fue diagnosticado por leucemia linfoblástica aguda tipo B, festejó este miércoles la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

“Bauti” tenía nueve años cuando debió ser derivado de urgencia desde Río Gallegos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde permaneció durante casi 10 meses realizando el tratamiento en el Hospital Militar.

El 6 de octubre de 2022, fue intervenido quirúrgicamente pero la recuperación se complicó. A mediados del mismo mes pasó a terapia intensiva debido a una neumonía que se agravó.

Después de 53 días, el pequeño de gladiador -como lo apodaron- terminó con la quimioterapia endovenosa e inicó el proceso de mantenimiento para finalmente regresar a la capital santacruceña el 29 de diciembre de 2022.

Actualmente, realiza controles dos veces al año, el último fue en marzo, con buenos resultados.

“Congelados”, los jugadores de la Selección de Inglaterra.

Para la semifinal contra Inglaterra, Bautista, hoy de 14 años, cumplió con sus cábalas, Argentina ganó y todo fue celebración junto a Mauricio y Verónica, sus papás.

¿Cuáles eran las cábalas? Ver el partido con la camiseta de Argentina como lo hace desde 2022 y “congelar” a los jugadores del equipo rival.

En 2022, “Bauti” Andrade, celebrando Argentina campeón.

El ritual que comenzó a popularizarse recientemente consiste en colocar los nombres o imágenes de los jugadores en el freezer. “Bauti” eligió las figuritas de la Selección de Inglaterra del álbum del Mundial para ser congeladas.

La cábala comenzó en los cuartos de final, donde Argentina venció a Suiza por 3 a 1, continuó en la semifinal, donde la victoria fue 2 a 1 y se repetirá para la final a disputarse este domingo contra España.