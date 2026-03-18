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“Memoria en imágenes, a 50 años del golpe militar” es el nombre de la muestra fotográfica que se inaugurará en la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi en el marco de los 50 años del golpe de Estado.

La muestra se inaugurará este viernes a las 17:00 en la biblioteca ubicada en el Complejo Cultural Santa Cruz, sito en José Ingenieros 60 en Río Gallegos, y permanecerá abierta hasta el viernes 27, con entrada libre y gratuita.

“Invitamos al público en general, niños, adolescentes, a que vengan a ver la muestra y a conocer un poco de la historia, qué es lo que pasó en esas fechas”, expresó la directora de la biblioteca, Marcela Álvarez.

Acompañando la muestra, se realizará una exhibición de libros que estuvieron prohibidos durante la dictadura.

La directora explicó que las fotografías expuestas provienen en su mayoría de colecciones privadas resguardadas por la institución, junto con material seleccionado especialmente para la ocasión.

“Elegimos algunas fotografías que ya se habían utilizado en una muestra anterior y a otras las seleccionamos ahora. Es material que tenía la biblioteca y también buscamos otras imágenes para completar la exposición”, detalló.

Las imágenes no estarán organizadas de manera cronológica, sino que giran en torno a los hechos y el contexto de la época, con el objetivo de generar una mirada integral sobre lo ocurrido.

Además del material fotográfico, la muestra incluirá la exhibición de libros que fueron prohibidos durante ese período, aportando una dimensión cultural y educativa a la propuesta.

Esta incorporación busca ampliar la reflexión sobre la censura y el impacto que tuvo en la producción literaria y el acceso a la información.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 18:00, mientras que el día de la inauguración se expondrá de 17:00 a 20:00. Desde la organización aclararon que la biblioteca no abrirá durante el fin de semana.

Si bien no se organizaron visitas guiadas específicas para instituciones educativas debido a la cercanía de la fecha, la invitación está abierta tanto a escuelas como al público en general.

“Nos gustaría que la gente no se pierda esta muestra, que pueda acercarse a conocer y reflexionar sobre lo que pasó en aquellos años”, concluyó Álvarez.