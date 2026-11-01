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El triunfo de Boca Juniors ante River Plate en una nueva edición del Superclásico se trasladó rápidamente de La Bombonera a las calles de Río Gallegos. Este domingo 1 de noviembre, luego del 1-0 correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, un gran número de hinchas xeneizes salió a celebrar en pleno centro de la capital santacruceña.

El partido estuvo cargado de emoción, tensión y polémicas. Lautaro Di Lollo marcó el único tanto de la tarde en una Bombonera colmada, mientras que el conjunto visitante terminó con dos jugadores expulsados.

En Río Gallegos, el punto de concentración fue el mástil central, ubicado en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín. Allí, grandes y chicos exhibieron su fanatismo con camisetas, banderas y gorros azul y oro. Los festejos incluyeron bocinazos, cánticos y distintas escenas que reflejaron la pasión por el equipo de La Ribera.

Camisetas, banderas y cánticos marcaron la celebración xeneize en el centro de la capital santacruceña. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL.

La Opinión Austral estuvo presente en el lugar y dialogó con algunos simpatizantes, que compartieron sus sensaciones sobre el encuentro y aprovecharon la ocasión para dedicarle el triunfo a familiares y amigos.

“Le dedico el triunfo a todos mis nietos, que son fanáticos de Boca y no pudieron venir”, expresó uno de los hinchas. En cuanto al desarrollo del duelo, opinó: “Fue un partido muy trabado. Esperaba más goles de parte de Boca, muy conversado. River fue a buscar (…), pero bueno, Boquita es el mejor”.

Entre los más jóvenes también hubo lugar para las cargadas. Un adolescente, sentado sobre la réplica del Vapor Villarino, no ocultó su entusiasmo frente a las cámaras de LOA: “Se lo dedico a mi novia, que es hincha de River. Mirá, ganamos, tomá”.

A su lado, otro chico se sumó a la celebración y lanzó: “Boca, el mejor del mundo. Cómo le ganamos a River, fue excelente. Las gallinas no son nada”.

Grandes y chicos se sumaron a los festejos tras el 1-0 en una nueva edición del Superclásico. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

A su vez, una pequeña simpatizante conversó con este medio y dejó en claro su postura: “Boca siempre es mejor y a River que se vaya llorando”. Cuando le preguntaron por su futbolista favorito, respondió sin dudar: “Mi jugador preferido, Leandro Paredes. Aguante Paredes”.

Las chicanas al Millonario y las escenas que dejaron los festejos

La celebración tuvo algunas situaciones particulares. Un fanático del Millonario quedó en medio de la multitud xeneize y, entre risas y con cierta resignación, le contó a La Opinión Austral que no había elegido estar allí: “Me obligaron a venir, yo no quería”.

Otra de las escenas que generó repercusiones fue protagonizada por un grupo de simpatizantes que prendió fuego una camiseta de River y la arrojó sobre la calle San Martín, en medio de los cánticos y la algarabía.

El ingenio de los hinchas se hizo presente igualmente con un caniche que paseaba junto a su dueño luciendo la camiseta de Boca. Además, algunos vecinos se sumaron a las burlas con disfraces del conocido “fantasma de la B“, una de las chicanas más utilizadas por los xeneizes para recordar el descenso de su eterno rival a la segunda división en 2011.

Entre las chicanas, se hizo presente el “fantasma de la B”. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

Así, el triunfo en el Superclásico tuvo su propio capítulo en la ciudad capital de Santa Cruz: una tarde de festejos, cargadas y pasión futbolera que volvió a demostrar que la rivalidad entre Boca y River también se vive intensamente a miles de kilómetros de Buenos Aires.

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