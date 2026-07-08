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La Velada Patriótica “Sentir la Patria”, organizada por el Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, convocó a los vecinos de la capital provincial a celebrar el 210° Aniversario de la Independencia.

El tango deleitó al público de la Velada Patriótica “Sentir la Patria”. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Con un escenario principal en el polideportivo del Atlético Boxing Club, rodeado de stands informativos de los ministerios y puestos gastronómicos, el evento invitó -con entrada libre y gratuita- a compartir en familia.

La agenda de espectáculos contó con la presentación del Elenco Folklórico Juvenil, el Taller y Elenco de Adultos, el Ballet de Tango y el cuerpo estable de la Escuela Provincial de Danzas, junto a los ballets Remolinos del Viento, La Trinchera y Amakaik.

Para compartir su música, subieron al escenario Pedro Pérez Jaramillo, Grupo Maitén, Raspando La Olla, Voces del Viento, Sueño Andariego y La Toma.

“Estos eventos son sumamente lindos”, valoró la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

La Opinión Austral recorrió el patrio gastronómico y dialogó con Handbolero, el puesto de Handball del Atlético Boxing Club.

“La gente está comprando bastante y las empanadas están exquisitas”, comentó Griselda.

Los vecinos participaron de la celebración patria en el Atlético Boxing Club. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Desde que nos quedamos sin trabajo, estamos vendiendo rolls salados. Esto no es lo que hacemos, pero lo trajimos porque es lo que producimos”, comentó la joven a cargo del emprendimiento Montin Rolls que ofreció a la venta pizzetas, sandwichs y empanadas.

Sobre cómo llevan adelante el emprendimiento, reconoció: “Está difícil, pero hay que seguir”.

Encuentros

Por otra parte, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci manifestó a La Opinión Austral: “Estos eventos son sumamente lindos. Estamos disfrutando de la danza y el encuentro de la familia para festejar un día tan importante como es el de la independencia argentina”.

Tras la clasificación de la Scaloneta a los Cuartos de Final del Mundial, el sentimiento patrio está a flor de piel, sobre lo cual la ministra señaló: “Es algo que no hay que perder cuando el Mundial se termina, hay que aprovechar las fechas para incentivar el sentimiento argentino, no se tiene que perder”.

En tanto que la secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea expresó: “Estoy feliz de ver el Boxing lleno de gente, me llena mucho de alegría, es un trabajo arduo de más de 15 días, la gente respondió muy bien, los puestos gastronómicos están trabajando, compartiendo la identidad y la patria que es lo que hoy nos une”.

La funcionaria puso en valor el evento y sostuvo: “Compartir con el otro hace que consolidemos estos lazos de ciudadanía que son tan importantes a la hora de generar nuestra propia patria, es el concepto de compartir un modelo de país para todos. Hablo de apropiarnos de lo que es nuestro y de lo que consideramos nuestro”.

Es de destacar que en su grilla, la velada contó con presentaciones musicales de artistas de Caleta Olivia, Puerto San Julián y Cañadón Seco.

“Ojala pudiéramos tener todos los años una figura nacional para cualquier actividad, pero esto permite reivindicar lo que tenemos, me parece que es más importante todavía porque potenciar las capacidades instaladas también hacen al desarrollo” y recordó que “el desarrollo de un artista se concreta mostrando lo que hace”.

“Compartir con el otro hace que consolidemos estos lazos de ciudadanía”. SILVIA D’ANDREA, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

En cuanto a cómo se vive la fecha patria en modo mundial, D’Andrea marcó que “el deporte es cultura y el fútbol forma parte de nuestra cultura tradicional, en este momento nos tiene en vilo. Ahora, vamos a esperar el partido del sábado y la velada ha sido un buen lugar para comentar el 3 a 2”.

Por último, agradeció a todo el personal que hizo posible la velada. “Todas las áreas del Ministerio de Gobierno, desde prensa hasta la Secretaría de Cultura, agradezco a todo el personal del Complejo Cultural que se pusieron al hombro el trabajo. La colaboración de todos los entes del Gobierno provincial, cada uno aportó con su granito de arena para que esta noche sea lo que es”, concluyó.

Cerrando la velada, a la medianoche, la interpretación del Himno Nacional estará a cargo de Francisco “Pancho” Cardenas, Marcos Villarroel, Narella Ontivero, Ruben “Poly” Cardenas y Sebastian Ilnao en tanto que las agrupaciones interpretarán el tradicional pericón.