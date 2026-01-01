Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“¿Qué pasó con la luz? No pudimos poner Crónica para brindar”, se quejó una familia de Río Gallegos que ya había terminado de cenar el cordero al palo y esperaba las 0 horas del jueves 1 de enero de 2026 alrededor de la mesa llena de ensalada de frutas, garrapiñadas, maní con chocolate, botellas de vino vacías, cervezas y sidras todavía sin abrir.

Hasta hacía unos minutos la voz de Cacho Deicas se confundía en medio de las charlas que tenían los más grandes de la familia mientras los más chicos corrían alrededor de la mesa. Pero a las 23:20 horas todo eso se cortó.

De golpe, una buena parte de Río Gallegos quedó a oscuras. ¿Qué pasó? “Se cortó la luz acá ¿Allá hay luz”, llegaban mensajes por WhatsApp. “En casa hay”, respondió uno. “Acá también se cortó”, confirmó otro. Y así. En algunos puntos de la ciudad la energía eléctrica volvió a los 10 minutos pero en otros continuó el corte.

“¿Ya son las doce? Poné Crónica”. En las casas de Argentina, relojes y celulares de cada persona marcan la hora con segundos y, algunos, hasta con minutos de diferencia. Por eso, Crónica TV ordena a la familia cuándo es el momento exacto de levantar las copas. Como antes lo supo hacer la radio. Y como lo seguirá haciendo. Los que tenían datos móviles lo resolvieron rápido y pusieron el Canal de Youtube para continuar con la música y la clásica cuenta regresiva de la señal de las placas rojas, la más popular de Argentina.

Y mientras esa escena similar se repetía en cientos de casas de la capital de Santa Cruz, trabajadores de la empresa Servicios Públicos, ya se habían levantado de sus sillas para atender la urgencia. Les tocó guardia el 31 y el 2025 se iba con otro desapacible momento en medio del extenuante viento y la fortuita lluvia nocturna. Esa noche no hubo brindis familiar.

A las 23:49 horas se supo oficialmente que pasaba.

Qué informó Servicios Públicos sobre el corte de luz en Río Gallegos

Minutos antes de la medianoche, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) difundió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la población y explicar el motivo del apagón que sorprendió a miles de vecinos en plena celebración de Año Nuevo.

Según detalló la empresa, a las 23:20 horas se produjo la salida de todo el Centro Distribuidor 1, uno de los centros de distribución más importantes del sistema eléctrico de Río Gallegos. Esta situación provocó la interrupción del suministro en amplios sectores de la ciudad, aunque no de manera uniforme.

Desde SPSE indicaron que la causa del corte de energía fue una falla a tierra en el Alimentador Alberdi, una de las líneas que abastecen a parte del ejido urbano. Este tipo de fallas obliga a sacar de servicio el alimentador afectado para evitar daños mayores y garantizar la seguridad del sistema.

Reposición progresiva

En el mismo comunicado, Servicios Públicos explicó que el personal de guardia inició de inmediato la reposición del servicio de forma progresiva. Esto permitió que, en varios barrios de Río Gallegos, la luz regresara a los pocos minutos del corte, mientras que en otros sectores la interrupción se extendió más allá de la medianoche.

La empresa aclaró que se restableció la energía en todas las salidas que no presentaban la falla, dejando fuera de servicio únicamente al Alimentador Alberdi. Esta medida es habitual en este tipo de contingencias y permite aislar el problema mientras se continúa abasteciendo al resto de la red.

Mientras gran parte de la ciudad intentaba adaptarse a un Año Nuevo sin luz, las cuadrillas de Servicios Públicos recorrieron la traza del alimentador afectado para localizar el punto exacto de la falla a tierra. Las tareas se realizaron en condiciones climáticas adversas.

Desde SPSE señalaron que el objetivo principal fue normalizar el servicio en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad del personal y la estabilidad del sistema eléctrico. La búsqueda de este tipo de fallas puede demandar varias horas, especialmente cuando se producen en horarios nocturnos y en tramos extensos de la red.

Reclamos y mensajes cruzados

El corte de luz en la última noche de 2025 generó múltiples reclamos y consultas en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde los vecinos intentaban confirmar qué zonas estaban afectadas y cuándo volvería el suministro. Mientras tanto, para muchas familias, el brindis de Año Nuevo quedó marcado por la penumbra, los celulares como única fuente de luz y la cuenta regresiva escuchada desde la pantalla chica del celular.