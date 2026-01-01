Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los festejos por la llegada del Año Nuevo volvieron a exponer una problemática que se repite cada diciembre y enero en Río Gallegos: la gran cantidad de perros perdidos a causa de los fuegos artificiales. Durante la madrugada, grupos vecinales y perfiles personales de redes sociales se llenaron de imágenes, videos y mensajes alertando por animales asustados, desorientados y, en algunos casos, heridos.

Tal como ocurrió en años anteriores y quedó reflejado en coberturas previas de La Opinión Austral, la pirotecnia genera un fuerte impacto en los animales, que reaccionan con miedo extremo, escapando de sus hogares y quedando expuestos al tránsito, al frío y a otros riesgos.

Redes sociales

Entre los numerosos mensajes compartidos por vecinos de distintos barrios de la capital santacruceña, se repiten escenas similares: perros que ingresan a casas ajenas, otros que deambulan por estaciones de servicio, comisarías o incluso centros de salud, buscando refugio.

Víctor Ramón Álvarez relató que mientras buscaban a su perra golden retriever, encontraron a otra mascota perdida en la intersección de calle Félix y Doctor Lorenzo, dejando un número de contacto para dar con sus dueños. Alba Salazar, por su parte, contó que un perro asustado ingresó a su vivienda en la zona del 499, sin poder identificar a la familia responsable.

Rocío Garcés publicó dos situaciones distintas: un perro perdido por la zona del Escudo de Río Gallegos, San Martín e Italia, y otro que venía corriendo por Costa Rica, con una dificultad para caminar por una de sus patas traseras. En ambos casos, el común denominador fue el miedo y la desorientación.

Vía pública y dependencias oficiales

Otros vecinos indicaron que algunos perros fueron resguardados de manera provisoria. Joa Quin informó que un animal fue llevado a la Comisaría Quinta, en el barrio 240 Viviendas, y que presenta un tumor en la zona del estómago, por lo que solicitó con urgencia la aparición de sus dueños.

Dario Rubén señaló que dos perros se encontraban en la estación de servicio Axion de Marcelino Álvarez y Posadas, mientras que Aluén Astorga alertó por una perrita asustada en la Axion de Ameghino. También se reportaron animales en la zona de Cristo Redentor, cerca de la empresa Consar, y en Riquelme y Servicio Penitenciario, donde un galgo desorientado intentaba seguir a los autos.

Del barrio Belgrano al centro de la ciudad

Las publicaciones abarcaron prácticamente toda la ciudad. Pao Barlet avisó por un perro perdido en el barrio Belgrano, mientras que Macarena Irupé Ramírez indicó que un animal con collar apareció en calle Estrada, frente a la panadería Zapiola, visiblemente asustado.

Una de las imágenes que más conmovió fue compartida por Any Clau, quien publicó un video de un perro blanco con lágrimas en la cara, desorientado en la guardia del Hospital Regional de Río Gallegos. “Perrito desorientado en guardia adulto”, escribió junto a las imágenes.

También se reportaron ingresos de animales a departamentos y comercios, como el caso de Nelly Elizabeth, quien contó que un perro asustado entró a su departamento, o el de Anahí ElpajaroQvuelaforever, que informó sobre un perro resguardado momentáneamente en un kiosco 24 horas de Juan José Paso y Benigno Lago.

Mascotas buscadas desde Navidad

Si bien la mayoría de los casos se concentraron en Año Nuevo, algunos animales se encuentran perdidos desde Navidad. Sole Mariano continúa buscando a Jeny, una perra que se perdió el 25 de diciembre pasada la medianoche en el barrio Patagonia, y que habría sido vista días después en el Bicentenario I. “Si alguien la ve, retenerla por favor”, pidió, apelando a la solidaridad de la comunidad.

Valeria Ureta también sumó su publicación, indicando que un perro ingresó a su vivienda en Hipólito Yrigoyen al 500, sin poder identificar a sus dueños.

Un problema que se repite cada año en Río Gallegos

Las situaciones registradas durante este Año Nuevo se suman a lo ocurrido en celebraciones anteriores. En notas publicadas por La Opinión Austral tras Navidad de otros años, ya se advertía sobre la preocupación por la gran cantidad de perros y gatos perdidos, especialmente en barrios periféricos, debido al uso de pirotecnia de alto impacto.

Proteccionistas y vecinos coinciden en que, pese a las campañas de concientización, el uso de fuegos artificiales sigue generando consecuencias directas en los animales, muchos de los cuales no logran regresar a sus hogares.

Desde distintos sectores se insiste en la importancia de identificar a las mascotas con chapitas, reforzar cerramientos durante las fiestas y, sobre todo, reducir o evitar el uso de pirotecnia sonora. Mientras tanto, la solidaridad vecinal vuelve a ser clave para que los perros perdidos en Río Gallegos puedan reencontrarse con sus familias.