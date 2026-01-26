Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

María “Mary” Barría, la abuela de las trigemelas idénticas de Río Gallegos, confirmó a La Opinión Austral que este martes, dos de ellas recibirán el alta.

Aitana Cataleya, Alma Esmeralda y Venecia Julieta nacieron el 16 de diciembre en el Sanatorio Sagrado Corazón en Ciudad de Buenos Aires, luego de que su mamá Melany Taboada, viajase el 2 de noviembre a El Calafate (NdR. El aeropuerto de Río Gallegos se encontraba cerrado) y desde allí -vía aérea- a CABA.

Las bebas nacieron por césarea, con cuatro minutos de diferencia entre ellas, y con siete meses de gestación, motivo por el cual han sido necesarias las atenciones y cuidados correspondientes para que su estado de salud sea óptimo.

Es de destacar que el caso de las trigemelas idénticas es un caso excepcional ya que cada 100 millones de nacimientos se da un caso y en 2025 en Argentina hubo tres, el de Salta, el de Trelew y el de Santa Cruz.

Las trigemelas idénticas se originan a partir de la fecundación de un solo óvulo por un espermatozoide, que luego se divide en tres embriones genéticamente iguales. Esto las diferencia de otros trillizos y explica por qué son tan poco frecuentes.

“Almita” aún debe permanecer internada. FOTO: GENTILEZA FAMILIA ANDRADE

Con poco más de un mes, Aitana y Venecia recibirán el alta este martes, mientras que Alma, la más pequeña de las tres, deberá permanecer internada ya que aún no tiene el peso necesario. Una vez que Alma reciba el alta y los controles correspondientes, la familia podrá regresar a Río Gallegos.

Colaboración de la comunidad

Por delante, Melany y Carlos, los padres de las trigemelas idénticas tienen un gran desafío ya que sólo uno de ellos cuenta con estabilidad laboral y ante el crecimiento de la familia, deberán hallar un nuevo alquiler. Además, mientras tanto en Buenos Aires, los gastos que implican la estadía como todo lo que necesitan las bebas representan un monto que apenas puede costear.

En este sentido, quienes deseen colaborar económicamente con lo que esté a su alcance, pueden hacerlo al alias cda.flex a nombre de Carlos Daniel Andrade, y en caso de querer hacerlo con pañales, ropa u otro artículo, pueden contactarse al 2966-600301.

