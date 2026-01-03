María “Mary” Barría, la abuela de las trigemelas idénticas de Río Gallegos, nacidas el 16 de diciembre en el Sanatorio Sagrado Corazón en Ciudad de Buenos Aires, contó como viven la llegada a la familia de Aitana Cataleya, Alma Esmeralda y Venecia Julieta.

Sobre la noticia que, el 31 de diciembre, La Opinión Austral publicó en exclusiva, “Mary reconoció: “Para nosotros fue todo raro porque no sabíamos que podían existir trillizas, de repente encontrarnos con esto obviamente nos puso muy contentos. Primero no creíamos que fueran tres, pensábamos que era una joda de mi hijo. Cuando vimos las ecografías, caímos en que realmente eran tres”.

La mamá de las trigemelas, Melany Taboada, viajó el 2 de noviembre a El Calafate y desde allí -vía aérea- a Ciudad de Buenos Aires. “Los médicos lo decidieron para que reciban mejor atención, tanto la mamá como las bebes”, acotó.

Aitana Cataleya Andrade pesó 1,150 kg.

Las bebas nacieron con siete meses de gestación y por cesárea. “Fue alrededor de las 10:00, con cuatro minutos de diferencia entre ellas. Con los papás hablamos todos los días y nos mandan fotos y videos de las bebés”, comentó.

Venecia Julieta Andrade pesó 1,140 kg.

“Es un caso excepcional, cada 100 millones se da un caso y este año en Argentina tuvimos tres, el de Salta, el de Trelew y el de ellas. Teníamos conocimiento cuando nacieron las bebés de Salta que eran casos rarísimos, cada 100 millones de embarazos se dan trigemelas idénticas, pero jamás nos imaginamos que iba a ser eso para ellos”, reconoció aún sorprendida.

Alma Esmeralda Andrade pesó 910 grs.

A poco más de un mes del nacimiento de las trigemelas, aún no hay fecha para su llegada a Río Gallegos, donde los espera una gran familia. “Somos muchísimos, soy mamá de 10 hijos, con las trillizas ahora tengo 39 nietos, entre 26 años y las bebés que son las más chiquitas”, precisó.

En cuanto a la fecha estimada de regreso, explicó que “no sabemos porque tenemos que esperar a que las bebes lleguen al peso normal, nos dijeron que pesando entre 2 kg. y 2,500 kg. podrían darles el alta. Lo que dificulta es la bebé más chiquita, Almita, que nació con menos de 1 kg. y hay que esperar por ella. Las otras ya llevan 1,700 kg. y Almita tiene 1,090 kg.”.

“Almita es la que toma leche materna y las otras bebés toman leche maternizada. Ayer, le hicieron una transfusión de sangre porque estaba amarillita, le habían puesto luces, pero no se le iba así que decidieron hacerle una transfusión para que sea más rápida la recuperación”, agregó.

En este contexto, Melany y Carlos pasan todo el día en el sanatorio. “Ella está cansada porque es trajinar todo el día, pasan todo el día en la clínica hasta que se van a cenar y ya se quedan a dormir, todos los días es lo mismo”.

“Nosotros no nos imaginamos cómo va a ser el día a día con los tres bebés, nunca nos pasó, va a ser todo un aprendizaje, vamos a colaborar todos”, afirmó.

Las trigemelas idénticas permanecen en Buenos Aires ganando peso y rodeadas del acompañamiento de su familia, mientras esperan el regreso a Río Gallegos.

En cuanto al sustento económico, “Mary” manifestó: “Va a ser difícil, toda la familia va a apoyar. Melany tiene un trabajo estable y Carlos no tiene un trabajo estable, estaba haciendo changas, generalmente trabajos de gas. Esperemos que prontamente consiga un trabajo para poder sostener a su familia porque está muy difícil todo y por mucha ayuda que tengan de nosotros tampoco es que tenemos para tirar manteca al techo”.

“Estamos ansiosos, esperándolas. Cuando le den el alta tenemos que movilizar a una persona para que vaya a Buenos Aires y ayude a traer a una de las bebes. Todo es gasto, nosotros estamos acá juntando pañales, juntando leche, porque va a ser difícil, si con uno se hace difícil imagínate con tres”.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo al alias cda.flex a nombre de Carlos Daniel Andrade, y en caso de querer hacerlo con pañales, ropa u otro artículo, pueden contactarse al 2966-600301.

Para finalizar, “Mary” expresó: “Estoy feliz de que las nenas estén bien, de que haya salido todo bien, que pronto estén recuperadas y puedan venir. A mi hijo felicitarlo, a Melany también, cuentan con todo nuestro apoyo, jamás los vamos a dejar solos en la crianza de las bebés“.

