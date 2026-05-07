Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante las últimas 48 horas, las precipitaciones generaron complicaciones en algunos sectores de Río Gallegos. En la noche del miércoles, comercios ubicados en el centro de la capital santacruceña se vieron afectados en su interior después de que colapsara el sistema cloacal.

Uno de los comercios afectados no abrió en la mañana de este jueves. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En este escenario, los propietarios de los locales en proximidad a la esquina de avenida Kirchner y Corrientes estuvieron desde horas de la tarde hasta entrada la noche sacando agua.

La desesperación también quedó reflejada en las redes sociales. La propietaria de Pita Pastelería publicó un mensaje solicitando ayuda urgente y denunciando la falta de respuestas oficiales.

En diferentes sectores de Río Gallegos, la acumulación de agua generó lagunas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“AYUDA ESTOY DESESPERADA. Soy propietaria de Pita Pastelería, ubicada en Kirchner 1492 casi esquina Corrientes. Tanto nosotros como los locales de al lado estamos sacando agua de cloaca desde las 16 horas. Nos comunicamos con la Municipalidad de Río Gallegos, nos dicen que no les pertenece la zona, nos comunicamos con SPSE Santa Cruz en reiteradas veces haciendo el reclamo y nunca se acercaron. Ahora contestan que trabajaban hasta las 20 horas. ¿Quién se hace cargo? Además del día perdido de trabajo, las pérdidas materiales, el deterioro del local y el cansancio y desesperación de no saber a quién más acudir”, expresó la comerciante.

Trabajos de SPSE

Por su parte, Servicios Públicos Sociedad del Estado aclaró que el personal operativo intervino en dos oportunidades en el sector afectado de avenida Kirchner y Corrientes, realizando trabajos aproximadamente a las 18:40 y luego entre las 23:00 y la 01:00 de la madrugada, en el marco de una respuesta programada.

“La red cloacal fue diseñada para recibir residuos cloacales y no descargas pluviales”, indicaron desde la empresa, advirtiendo que muchas de las complicaciones registradas responden a que el sistema cloacal está diseñado exclusivamente para transportar y tratar residuos cloacales, con un caudal constante y libre de elementos sólidos como piedras, arena o sedimentos. En cambio, el agua de lluvia arrastra este tipo de materiales, lo que genera obstrucciones, sobrecarga y un desgaste prematuro en la infraestructura. Por ello, los pluviales deben contar con una red independiente y no estar conectados al sistema sanitario.

Recordaron también que existe un Convenio de Reciprocidad y Colaboración firmado en 2016 entre la empresa estatal y la Municipalidad de Río Gallegos, mediante el cual ambas partes asumieron el compromiso de coordinar trabajos de desobstrucción de redes pluvio-cloacales y tareas de emergencia a través del área encargada de la Defensa Civil.

En el resto de la ciudad, la acumulación de agua generó complicaciones en el tránsito, mayormente a los peatones, dado las lagunas que se formaron.

Las precipitaciones siguieron durante toda la jornada de este jueves y de acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional tendrá continuidad en la madrugada de este viernes con lluvias aisladas. En el transcurso del día, el cielo estará mayormente nublado en la ciudad capital

En cuanto al fin de semana, se prevé que en la mañana del sábado y la tarde-noche del domingo se presenten lluvias aisladas.

Leé más notas de La Opinión Austral