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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes una jornada con lluvias aisladas en la madrugada y cielo mayormente nublado durante gran parte del día. La temperatura máxima será de 7°C y la mínima se ubicará en torno a los 3°C.

Durante la madrugada, Río Gallegos tendrá lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura será de 3°C, con viento predominante del sudoeste entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

En la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 5°C y viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde continuarán las condiciones nubosas, con una máxima prevista de 7°C y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h.

Ya por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 5°C y viento del norte entre 13 y 22 km/h, disminuyendo su intensidad respecto de las primeras horas del día.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según Meteored, la jornada comenzará con lluvias débiles durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación del 70% cerca de las 02:00 y acumulados estimados de hasta 1,2 mm. La temperatura será de 5°C, aunque la sensación térmica podría descender hasta los 2°C debido al viento del sur.

Durante las primeras horas de la mañana persistirá la nubosidad, con temperaturas entre 5 y 6°C y viento del sudeste de entre 16 y 26 km/h.

Hacia el mediodía y la tarde se esperan intervalos nubosos y momentos parcialmente cubiertos, con una máxima de 8°C y viento que rotará hacia el este con menor intensidad.

Por la noche, Meteored prevé cielo parcialmente nublado, temperaturas cercanas a los 5°C y viento leve del noreste.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

Windguru coincide en una jornada fresca y ventosa para Río Gallegos, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C y 8°C a lo largo del día.

El sitio especializado anticipa ráfagas intensas durante la madrugada y la mañana, con velocidades que podrían superar los 30 km/h, principalmente desde el sector oeste y sudoeste.

Además, prevé precipitaciones débiles durante las primeras horas del viernes, con acumulados leves cercanos a 0.1 mm, mientras que hacia la tarde y noche las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque con abundante nubosidad presente durante gran parte de la jornada.

El viento en Santa Cruz ahora en vivo y en directo

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas.