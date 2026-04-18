Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La caída del sistema de autorizaciones de la Caja de Servicios Sociales (CSS) provocó este viernes una jornada caótica en Río Gallegos, donde cientos de afiliados colmaron las instalaciones en busca de respuestas.

El inconveniente afectó trámites esenciales como estudios médicos, análisis, prácticas de laboratorio y cirugías, generando extensas filas y demoras que se prolongaron durante varias horas.

“Cada caso es un drama”, describieron algunos afiliados que aguardaban desde temprano para resolver gestiones urgentes a El Diario Nuevo Día.

Malestar entre los afiliados

La situación generó tensión tanto dentro como fuera del edificio. Usuarios expresaron su enojo ante la falta de soluciones inmediatas y la imposibilidad de avanzar con turnos programados o tratamientos en curso.

“Hacemos fila hace horas y nadie nos da una solución concreta”, manifestó uno de los afiliados, reflejando el clima de malestar generalizado.

Cambio de proveedor y nuevo sistema

La Opinión Austral pudo saber que el colapso se produjo en el marco de una migración hacia un nuevo proveedor, proceso que incluyó la incorporación de un sistema de validación actualizado.

Ante este escenario, se dispuso una modalidad excepcional para garantizar la continuidad de la atención. Las personas afiliadas pueden atenderse presentando únicamente el DNI, sin necesidad de contar con la credencial digital.

Además, los prestadores ya fueron informados sobre este esquema transitorio, con el objetivo de evitar interrupciones en las prestaciones médicas.

Aseguran que la situación está controlada

Fuentes internas de la obra social indicaron que se trata de un inconveniente temporal vinculado al proceso de transición tecnológica.

“Es una situación de un día, no debería haber mayores inconvenientes”, señalaron, al tiempo que buscaron llevar tranquilidad a los afiliados.

Mientras se avanza en la normalización del sistema, desde la CSS remarcaron que la atención continúa activa bajo esta modalidad alternativa.

Canales de consulta habilitados

Ante cualquier consulta, la obra social recordó que se encuentran disponibles sus canales oficiales:

Sitio web: www.css.gov.ar o a través de la plataforma digital: https://sigede.css.gov.ar/rca/