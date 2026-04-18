El Consulado General de Italia en Bahía Blanca confirmó una misión oficial en Río Gallegos durante la semana del 20 de abril. La iniciativa busca acercar los servicios consulares a los ciudadanos italianos que residen en la provincia de Santa Cruz y evitar traslados hacia otras ciudades para completar trámites.

El cónsul general Nicola Bazzani encabezará la delegación y mantendrá reuniones institucionales con autoridades locales y representantes de la colectividad italiana. La agenda incluye atención consular para quienes ya cuenten con turnos asignados, tanto para la emisión de pasaportes como para gestiones vinculadas a la ciudadanía.

Trámites de ciudadanía italiana en Río Gallegos

Durante la misión, el Consulado habilitará la recepción de declaraciones de voluntad para la adquisición de ciudadanía italiana en hijos menores, bajo el denominado “beneficio de ley”. Este procedimiento se dirige a ciudadanos que ya iniciaron la solicitud y recibieron la confirmación correspondiente por correo electrónico.

Los turnos se gestionan a través del sistema Prenot@mi y están disponibles exclusivamente para residentes en Santa Cruz que hayan cumplido con los requisitos previos establecidos por el Consulado. La presentación de documentación y la firma de la declaración se realizará en Río Gallegos el 21 de abril.

Emisión de pasaportes sin viajar a Bahía Blanca

La misión también permitirá avanzar con la emisión de pasaportes italianos. Los ciudadanos que obtuvieron turno podrán completar el trámite en la capital santacruceña entre el 21 y el 23 de abril.

El Consulado exige el cumplimiento estricto de los requisitos, entre ellos la presentación de documentación vigente, fotografías reglamentarias y comprobantes de pago. La autoridad consular no emitirá pasaportes en casos de documentación incompleta.

Además, los mayores de 75 años cuentan con la posibilidad de solicitar turno por correo electrónico, mientras que el resto debe utilizar la plataforma oficial.

Una misión histórica para la comunidad italiana

Se trata de la primera misión consular de este tipo en muchos años en Río Gallegos. El Consulado General impulsó esta iniciativa con el objetivo de reforzar la cercanía institucional con la comunidad italiana y las autoridades locales.

La presencia del cónsul Bazzani apunta a fortalecer vínculos, promover el diálogo y consolidar redes de colaboración en la región. Desde el organismo destacaron que esta acción reafirma el compromiso de proximidad con los ciudadanos italianos en la Patagonia.

Quién es Nicola Bazzani

Nicola Bazzani lidera el Consulado General de Italia en Bahía Blanca y cuenta con una extensa trayectoria diplomática. Se formó en Derecho y Relaciones Internacionales, y completó estudios en la Universidad de Oxford.

Ingresó a la carrera diplomática en 2004 y trabajó en distintas áreas vinculadas a política internacional, energía y cooperación. Desempeñó funciones en embajadas italianas en Irak, Nigeria y Afganistán, y también integró organismos internacionales vinculados a energía y desarrollo sostenible.

Dónde consultar información oficial

El Consulado General de Italia en Bahía Blanca publicó los detalles completos sobre los servicios disponibles, requisitos y turnos en sus canales oficiales. Los interesados pueden acceder a la información sobre pasaportes y ciudadanía italiana dirigida a residentes de Santa Cruz.

La misión en Río Gallegos representa una oportunidad concreta para avanzar en trámites clave como la doble ciudadanía italiana sin salir de la provincia.