En una nueva jornada de prevención y promoción de la salud, el tráiler del Ministerio de Salud se instaló este sábado en el edificio de Santa Cruz Puede, ubicado en el Polo Comercial e Industrial, donde se llevó adelante una campaña de vacunación abierta, gratuita y sin turno previo para toda la comunidad.

El equipo de Salud que llevó adelante la jornada para completar esquemas. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El operativo, acompañado por Santa Cruz Puede, convocó a vecinos que se acercaron inicialmente al Mercado Concentrador Patagónico para realizar compras, pero aprovecharon la presencia del tráiler sanitario para consultar su estado de vacunación y acceder a controles médicos.

Durante la jornada, decenas de personas se acercaron al espacio de salud para verificar sus esquemas de vacunación, recibir dosis de refuerzo y realizar chequeos preventivos, en un contexto marcado por la llegada del invierno y el aumento de enfermedades respiratorias.

Entre los testimonios recogidos por La Opinión Austral, Laura Leal contó que junto a su pareja decidió acercarse por responsabilidad y prevención. “Siempre estamos atentos para cuidarnos. Tenemos el calendario completo, pero cada vez que vemos este tipo de campañas nos acercamos para consultar y asegurarnos de que estamos al día”, expresó.

Su pareja, José Ángel, comentó que también aprovechó para despejar dudas sobre su esquema de vacunación. “Tenía dudas con la vacuna contra el neumococo, no recordaba cuándo me la había aplicado, pero revisaron mis datos y está todo completo, gracias a Dios”, señaló.

Laura, por su parte, recibió una dosis de refuerzo preventiva y destacó la atención del personal sanitario. “Nos explicaron todo muy bien, sobre prevención y cuidados. La atención fue excelente”, remarcó.

Vecinos se acercaron a completar sus esquemas. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además de la vacunación, José Ángel aprovechó la jornada para realizarse un control de presión arterial, destacando la importancia de contar con estos servicios accesibles. “Estas iniciativas ayudan muchísimo, sobre todo para quienes pasamos de casualidad y podemos aprovechar para controlar nuestra salud”, sostuvo.

Desde el equipo de salud, Ivonne Mangione, una de las responsables del operativo, indicó que la respuesta de la comunidad fue positiva desde las primeras horas. “Ya llevamos 18 personas vacunadas. La gente se acerca, consulta y en muchos casos completa los esquemas que les corresponden”, explicó.

La profesional detalló que, además de la vacunación, el tráiler ofreció controles de riesgo cardiovascular y asesoramiento nutricional, ampliando el acceso a servicios de prevención.

En cuanto a las vacunas disponibles, se aplicaron dosis antigripales destinadas a mayores de 65 años, personas con factores de riesgo, embarazadas, personal esencial, docentes, policías y trabajadores de salud. También se ofrecieron vacunas correspondientes al Calendario Nacional para niños y adultos.

Más de una decena de personas asistieron a la jornada de vacunación. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Desde la organización remarcaron la importancia de que las personas se acerquen incluso si no recuerdan qué vacunas tienen aplicadas. El personal sanitario revisa cada caso de manera individual y brinda información precisa sobre el estado de vacunación y los refuerzos necesarios.

La campaña continuará también en el Complejo Cultural, donde el tráiler sanitario atenderá este sábado y domingo de 19 a 23 horas. Allí continuará la aplicación de vacunas del calendario nacional para niños y adultos, con atención abierta a toda la comunidad.

La propuesta busca reforzar las medidas preventivas en plena temporada invernal, promoviendo el acceso a la salud y fomentando el cuidado colectivo a través de la vacunación y los controles preventivos.