Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La solidaridad que durante años caracterizó a Graciela Suárez hoy vuelve a la comunidad, pero en sentido inverso. Quien durante décadas estuvo al frente de numerosas campañas solidarias en Río Gallegos, ayudando a familias en situación de vulnerabilidad desde la Red de Mujeres Solidarias RG, atraviesa un delicado momento de salud y necesita del acompañamiento de los vecinos para afrontar un estudio médico de alta complejidad.

El pedido fue realizado públicamente por Nadia Cid, la joven riogalleguense que en los últimos años conmovió a la provincia con su historia de vida tras recibir un trasplante bipulmonar y que actualmente desarrolla una intensa tarea junto a su padre, “Fito” Cid, como referente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes.

Nadia Cid, paciente trasplantada bipulmonar, en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: José Silva/La Opinión Austral

A través de una publicación en redes sociales, y con la autorización de la propia Graciela Suárez, Nadia decidió hacer visible la situación que atraviesa la histórica vecina.

“Buenas tardes vecinos, necesito pedirles un favor. No para mí, sino para una vecina muy reconocida en Río Gallegos por ayudar a la gente”, comienza el mensaje.

En la publicación explica que Suárez debe realizarse un estudio médico cuyo costo asciende a 240 mil pesos, un gasto que en esta oportunidad no será cubierto por su obra social, a pesar de contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD), ya que la práctica médica requerida no está vinculada directamente con la patología reconocida.

El pedido de estudio que compartió Nadia en su solicitud de ayuda para Graciela.

“Con consentimiento de ella hago esta publicación y les hablo de la vecina Graciela Suárez, quien no está pasando un buen momento. Se tiene que realizar un estudio y la suma de dinero es de $240.000. Si bien tiene CUD, esta vez no le cubre, ya que este estudio es indistinto a su patología”, expresó Nadia.

La situación encuentra a Graciela atravesando un proceso de recuperación particularmente complejo. Hace cinco meses debió afrontar la amputación de parte de su pierna izquierda y desde entonces continúa realizando controles médicos y tratamientos para mejorar su calidad de vida.

Quienes la conocen destacan que siempre estuvo del otro lado de las campañas solidarias. Desde la Red de Mujeres Solidarias RG impulsó colectas de alimentos, ropa, elementos escolares, muebles y ayuda para familias que atravesaban situaciones críticas, convirtiéndose en una referente del trabajo comunitario en la capital santacruceña.

Por eso, Nadia apeló a la solidaridad de la comunidad para que, esta vez, sea Graciela quien reciba el acompañamiento que tantas veces brindó a otros.

“Voy a dejar el alias de ella. Así sean $500 o $1.000, todo le es de ayuda. Sé que estamos en una situación difícil y lo hago público porque a ella le cuesta asumir todo lo que está pasando. Así como ella ha ayudado a muchísima gente, hoy, con una mano en el corazón, necesito que por favor la ayudemos a ella”, escribió.

La referente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes también agradeció de antemano el acompañamiento de quienes puedan colaborar.

En febrero, Graciela Suárez tuvo que intervenida quirúrgicamente y le amputaron parte de su pierna izquierda. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Desde ya, tanto su familia como yo les vamos a estar sumamente agradecidos”, concluyó.

Quienes deseen realizar un aporte económico pueden hacerlo mediante transferencia al siguiente alias:

Alias: Graciela.Suarez1967

La campaña busca reunir los fondos necesarios para que Graciela pueda acceder al estudio indicado por sus médicos y continuar con su recuperación. Una vez más, la solidaridad de los riogalleguenses vuelve a ponerse a prueba, esta vez para acompañar a una mujer que hizo del compromiso con los demás una forma de vida.

Leé más notas de La Opinión Austral