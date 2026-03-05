Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, en el Hotel Patagonia de Río Gallegos, el Poder Judicial de la Nación y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia —a través del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema— iniciaron la primera de dos jornadas de capacitación destinadas a personal y funcionarios de ese Poder del Estado.

Una de las disertantes fue la doctora Sandra Mansur, quien expuso sobre “Gestión del Estrés” y dialogó con La Opinión Austral acerca de la creciente incidencia de este fenómeno en el ámbito laboral, tanto en Argentina como a nivel global.

“Desde el Departamento de Medicina Preventiva vemos que el estrés es una situación creciente y que genera cada vez más licencias”, explicó la especialista. En ese sentido, indicó que “la apertura de la oficina de capacitación es ir llevando recursos a todo el personal judicial para que pueda gestionar el estrés de una manera diferente”.

La charla se realizó en el Hotel Patagonia de Río Gallegos. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Mansur subrayó que el primer paso para abordar el problema es identificarlo. “Primero que nada, reconocerlo, porque el estrés está tan naturalizado que nos perdemos y no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Tapamos todas las situaciones. Y después cuando nos damos cuenta, ya la enfermedad nos llegó y requerimos licencia”, afirmó.

En esa línea, señaló que el objetivo de estas jornadas es brindar herramientas concretas a los trabajadores judiciales. “Para el bienestar, la salud mental, anímica y el bienestar de una persona, necesitamos saber de qué se trata y necesitamos recursos para gestionarlo más saludablemente. Nuestra capacitación tiene que ver con llevar esos recursos a todo el personal judicial de toda la nación”, sostuvo.

Qué es el estrés

Consultada sobre cuáles son esas herramientas, Mansur explicó que el primer paso es la información. “Primero, conocimiento. Saber qué es el estrés, saber cuáles son los tipos de estrés, saber qué genera en el cuerpo. Circunstancias como resistencia a la insulina, hipertensión, aumento de peso, distintas alergias, situaciones que uno tiene dolores, insomnio, trastornos en el ánimo, cosas que son tan comunes que uno no se da cuenta que se estresa”, detalló.

Además, advirtió sobre las consecuencias de sostener estas situaciones durante largos períodos. “Primero reconocer de qué se trata, para saber y luego poder incorporar los recursos necesarios para generar cambios, porque si no sostenemos estas situaciones durante mucho tiempo, meses, incluso muchos años y ya después el cuerpo está agotado y entonces la recuperación se hace mucho más compleja”, indicó.

Este jueves también se realizará una charla sobre “Inteligencia emocional en el trabajo”, dictada por la Lic. Gabriela Coria.

Si bien aclaró que en Argentina no existen estadísticas nacionales consolidadas, la especialista mencionó estudios internacionales que dimensionan el problema. “No tenemos estadísticas nacionales, pero, por ejemplo, los norteamericanos que hacen las más estadísticas hablan de que es casi un billón por año por la cantidad de días perdidos, por la cantidad de equivocaciones, por la cantidad de accidentes que tiene el personal que está estresado”, señaló entre algunas de ellas.

Asimismo, destacó que el estrés no solo impacta en el ámbito laboral, sino también en la vida personal. “No es solo que uno está mal en su casa, sino que esto genera cambios a nivel de su hogar en separaciones, complicaciones, maltratos y entonces vivimos de una manera poco saludable donde perdemos la felicidad y las ganas de vivir. Y eso nos encontramos con la gente”, remarcó.

“Vivimos de una manera poco saludable donde perdemos la felicidad”.

Sandra Mansur.

En ese sentido, agregó: “El hastío, la falta de ganas, esta falta de decir las cosas pueden cambiar. Parece como que esto va a ser siempre de esta manera y sinceramente tenemos recursos como para generar cambios”.

Primeros en estrés

Por otra parte, Mansur explicó que el escenario laboral cambió significativamente tras la pandemia. “Desde la pandemia el cambio ha sido muy importante, porque la digitalización masiva ha generado cambios importantes como bandejas abiertas 24 horas durante los 7 días. Entonces, la cantidad de expedientes que quedan en las bandejas de entrada es muy importante”, explicó.

“Genera muchas sobrecargas porque los plazos son los mismos, la cantidad de respuestas, la presión para estas respuestas, para responder rápidamente. Eso genera mucha tensión en todo el personal”, añadió.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, uno de los presentes en la charla. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Finalmente, la especialista señaló que los indicadores más recientes muestran un aumento de la percepción del estrés en el país. “La Argentina está primero en percepción del estrés en estadísticas del año 2025; se ve que las generaciones entre los 18 y los 24 años son una de las más afectadas por el estrés, quizás porque tienen menos resistencia, menos resiliencia, están menos adaptados a estas situaciones”, concluyó.

Cabe destacar que este jueves también se realizará una charla sobre “Inteligencia emocional en el trabajo”, dictada por la Lic. Gabriela Coria. En tanto, el viernes a partir de las 09:30 la Dra. Sandra Mansur hablará sobre “Técnicas de relajación”; y Coria respecto a “Gestión del conflicto de manera asertiva”.